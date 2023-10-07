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NBA／勇士湯普森自曝從小就看保羅打球「想從他身上學到一些東西」

記者蔡佳霖／綜合報導
和保羅從敵人變成戰友，湯普森從小就看保羅打球。圖為兩人以前對戰比賽。(路透)
和保羅從敵人變成戰友，湯普森從小就看保羅打球。圖為兩人以前對戰比賽。(路透)

上季衛冕失利的勇士，今夏透過交易迎來老江湖控球大師保羅（Chris Paul），全隊也將呈現全新的面貌。談到新賽季的目標，柯瑞（Stephen Curry）不諱言想要再拿下一座總冠軍。

「我們能夠有一個全新開始，一切都從零開始，這對我們是非常興奮的事情。新賽季我們要努力去贏得總冠軍，因此我們需要每一位穿上勇士球衣的球員，都去展現出最好的自己，每個人都竭盡全力去贏得勝利。」柯瑞說。

至於曾歷經大傷的湯普森（Klay Thompson）則表示想要82場比賽全勤。「我計劃在新賽季出席82場例行賽，但如果出賽數能夠達到70場左右，對我而言也是一種勝利。」湯普森上季一共出賽69場，場均得到21.9分4.1籃板2.4助攻。

在保羅加盟勇士後，先發5人如何安排備受外界關注，柯爾（Steve Kerr）先前曾表示，「我們現在有6名先發球員，但每晚只能讓5人先發，我還沒決定怎麼做，會嘗試不同組合，這6人都會有很多出賽時間。」

談到和保羅從敵人變成戰友，湯普森表示能和他並肩作戰是一種榮幸。「我從小時候就開始看他的比賽，他在黃蜂的時候。能夠從他身上學到一些東西，我感到興奮。」

和保羅從敵人變成戰友，湯普森從小就看保羅打球。圖為兩人以前對戰比賽。(美聯社)
和保羅從敵人變成戰友，湯普森從小就看保羅打球。圖為兩人以前對戰比賽。(美聯社)

勇士 柯瑞

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