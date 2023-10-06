我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高面臨20年監禁

內馬爾升格當爸 未婚妻產下愛女 甜曬一家三口照片

NBA／就問你怎麼防？里拉德：不讓字母哥轟炸籃框就等著被我射爆

記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波(左)與里拉德合體勁爆雙人組。（路透）
安戴托昆波(左)與里拉德合體勁爆雙人組。（路透）

拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）拋出「賣我」宣言之後最終如願被交易，加入了奪冠熱門勁旅公鹿，與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）組成強而有力的內外搭檔。

一個是體能天賦勁爆的禁區猛獸，一個是外線火力無堅不摧的超級射手，安戴托昆波和里拉德的組合也賦予外界無限想像。

談到彼此的合作，里拉德霸氣表示：「無論是誰在持球，我們都能相互執行擋拆。對方不會每次都容許安戴托昆波順勢下切突破禁區直接暴扣，那麼你打算怎麼做？你是要在內線協防，還是讓我在外線轟進9顆三分球？」

里拉德亦透露他和安戴托昆波有做一些溝通。「我對他說，我希望他繼續做他自己，不要擔心因為我的到來而需要改變什麼；他也跟我說類似的話，『不要擔心我，做你該做的就行了。』」

後場幫手從哈勒戴（Jrue Holiday）換成里拉德，安戴托昆波固然有些不捨，但他也對兩人的合作充滿期待。他表示，「能夠和里拉德這樣的球員合作是一種恩惠，他跟我是同一類型的人，他是個殺手，充滿著渴望。當你和這樣的偉大球星共處時，你不能鬆懈偷懶。我對未來充滿期待，但眼前我們還是要一步一步來，我們有機會做到一些很棒的事情，這讓我感到興奮。」

字母

上一則

拜爾絲世錦賽全能6度摘金 創體操史奪牌最多紀錄

延伸閱讀

NBA／備戰新賽季 詹姆斯不打NBA熱身賽首戰

NBA／備戰新賽季 詹姆斯不打NBA熱身賽首戰
NBA／安比德將加入美國隊 奧運奪金添利器

NBA／安比德將加入美國隊 奧運奪金添利器
NBA／金塊補強不大 約柯奇：複製奪冠歷程

NBA／金塊補強不大 約柯奇：複製奪冠歷程
NBA／公鹿續補強後場 1年底薪簽佩恩

NBA／公鹿續補強後場 1年底薪簽佩恩

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
杭州第19屆亞運會跳水項目女子10米跳台決賽，中國選手全紅嬋以438.20的總得分奪冠。（香港中通社）

亞運跳水／全紅嬋展示完美「水花消失術」 中國再奪2金

2023-10-03 11:59

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞