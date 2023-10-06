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NBA／備戰新賽季 詹姆斯不打NBA熱身賽首戰

記者劉肇育／即時報導
獨行俠隊唐西奇（左）新球季仍是球隊發動機。（Getty Images）
獨行俠隊唐西奇（左）新球季仍是球隊發動機。（Getty Images）

NBA熱身賽5日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比點燃戰火，由獨行俠隊出戰灰狼隊，7日將由湖人隊與勇士隊交鋒，不過新賽季將成為聯盟現役最老球員的湖人詹姆斯，昨天也透露將不會參與這場賽事，希望在開季前用自己的步調，調整出最佳狀態。

獨行俠5日於阿布達比與灰狼進行新賽季首場海外熱身賽，儘管唐西奇上場17分鐘就攻下25分，但灰狼在唐斯領軍全隊5人得分上雙下，以111：99收下勝利。

至於在美國本土舉行的首場熱身賽則為7日的湖人與勇士之戰，但年底將滿39歲的詹姆斯預告，將不會參與這場賽事，他說：「6場季前賽，我希望能至少參與一半，但可以確定我不會參加在灣區的那場比賽，之後會怎樣我們就拭目以待。」

對於詹姆斯新賽季將成為現役最老球員，湖人總教練漢姆表示，儘管詹姆斯已經百分之百從腳傷中康復，現在的狀態看起來也像是個三、四年級生，但並不打算讓他開季就全力以赴，「我們會讓他放鬆一下，我們現在的陣容，不需要他從開季就披上斗篷上陣，他獲得的幫助將讓他不需要全力以赴每一次的訓練和熱身賽。」

湖人新賽季主力先發已經確定詹姆斯、戴維斯、羅素、里夫斯等4人，第5個人選會是誰外界也都在揣測。漢姆說：「我會根據對手的不同，對先發和輪替陣容做出安排。」

湖人 勇士 灣區

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