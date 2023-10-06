NBA／新援哈勒戴練球 綠衫軍興奮

哈勒戴新球季到塞爾蒂克隊。（路透資料照片）

明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）因為里拉德（ Damian Lillard）交易案輾轉從公鹿隊到拓荒者隊，最終又被交易到塞爾蒂克隊，4日首度參與練球，讓「綠衫軍」籃球事務總裁史蒂文斯透露看到新陣容相當開心，至於出生洛杉磯 的哈勒戴也直言，很自豪能成為「綠衫軍」的一分子。

上賽季在東區冠軍賽鎩羽而歸後，塞爾蒂克季後補強毫不手軟，不僅將精神領袖史馬特（Marcus Smart）送走換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），還將對球隊高層頗有微詞的波格登（Malcolm Brogdon）以及中鋒威廉斯（Grant Williams）和選秀權打包換回哈勒戴，組成豪華的「四星連線」。

哈勒戴4日首度參與練球，讓在場邊觀看的總裁史蒂文斯直言開心，「我感覺到一種團結、一種興奮、一種快樂以及一種競爭力。我認為哈勒戴和他身邊這些人一樣，這是具有傳染力的。」

出生於洛杉磯的哈勒戴，對於加入與湖人 隊同樣保有聯盟史上最多17冠紀錄的塞爾蒂克，他也直言從以前就知道「綠衫軍」球迷的瘋狂，自豪能成為他們一分子。

新賽季將對上前東家公鹿，哈勒戴坦言這肯定會變成非常有趣的局面，不過目前重心放在與新隊友合作上。