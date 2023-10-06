我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

NBA／新援哈勒戴練球 綠衫軍興奮

記者劉肇育／綜合報導
哈勒戴新球季到塞爾蒂克隊。（路透資料照片）
哈勒戴新球季到塞爾蒂克隊。（路透資料照片）

明星後衛哈勒戴（Jrue Holiday）因為里拉德（ Damian Lillard）交易案輾轉從公鹿隊到拓荒者隊，最終又被交易到塞爾蒂克隊，4日首度參與練球，讓「綠衫軍」籃球事務總裁史蒂文斯透露看到新陣容相當開心，至於出生洛杉磯的哈勒戴也直言，很自豪能成為「綠衫軍」的一分子。

上賽季在東區冠軍賽鎩羽而歸後，塞爾蒂克季後補強毫不手軟，不僅將精神領袖史馬特（Marcus Smart）送走換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），還將對球隊高層頗有微詞的波格登（Malcolm Brogdon）以及中鋒威廉斯（Grant Williams）和選秀權打包換回哈勒戴，組成豪華的「四星連線」。

哈勒戴4日首度參與練球，讓在場邊觀看的總裁史蒂文斯直言開心，「我感覺到一種團結、一種興奮、一種快樂以及一種競爭力。我認為哈勒戴和他身邊這些人一樣，這是具有傳染力的。」

出生於洛杉磯的哈勒戴，對於加入與湖人隊同樣保有聯盟史上最多17冠紀錄的塞爾蒂克，他也直言從以前就知道「綠衫軍」球迷的瘋狂，自豪能成為他們一分子。

新賽季將對上前東家公鹿，哈勒戴坦言這肯定會變成非常有趣的局面，不過目前重心放在與新隊友合作上。

洛杉磯 湖人

上一則

MLB／費城人滿貫砲淘汰馬林魚 下戰拚百勝勇士

下一則

NBA／安比德將加入美國隊 奧運奪金添利器

延伸閱讀

NBA／安比德承諾代表美國打奧運 奪金夢幻陣容有望成形

NBA／安比德承諾代表美國打奧運 奪金夢幻陣容有望成形
NBA／溫班亞瑪自認每個位置都能打：很開心波波維奇罵我

NBA／溫班亞瑪自認每個位置都能打：很開心波波維奇罵我
NBA／湖人球員誓言復仇 金塊教頭：他們還在談論我們？

NBA／湖人球員誓言復仇 金塊教頭：他們還在談論我們？
NBA／詹姆斯稱戴維斯「湖人看板」 名嘴唱反調

NBA／詹姆斯稱戴維斯「湖人看板」 名嘴唱反調

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
冠軍馬來西亞選手安巴克繞場與觀眾互動。(新華社)

杭州亞運／馬術金牌 43歲他等了25年

2023-09-28 20:26

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售