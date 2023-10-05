我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

NBA／詹姆斯稱戴維斯「湖人看板」 名嘴唱反調

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯稱AD已是湖人門面，但名嘴史密斯不認同。（路透資料照片）
詹姆斯稱AD已是湖人門面，但名嘴史密斯不認同。（路透資料照片）

NBA即將迎來新賽季，這也會是湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）生涯第21個賽季，他近年來有意傳承球隊領袖地位，受訪時提到搭檔戴維斯（Anthony Davis）是湖人的「看板」，此話對於戴維斯來說是極高的盛讚，但知名NBA名嘴史密斯（Stephen Smith）顯然不以為意。

詹姆斯在媒體日談及對新賽季的期待，表示自己在暑假恢復許多，不管是在心理還是生理層面都「準備好了」，現在對訓練及賽事感到興奮，希望能幫助湖人成為更好的隊伍、力拚總冠軍。

而詹姆斯也表示戴維斯已承接起球隊門面的地位，在隊史占有一席之地，「看看那些高掛在球場上的退休號碼，訴說著歷史上在這裡打過球的偉大球員，戴維斯就是其中一個，看到他獲得延長合約，長期待在這支球隊真是太棒了，和他打球很享受，希望和他能做出偉大的成就。」

不過詹姆斯這段讚譽卻不被名嘴史密斯認同，認為詹姆斯都已是NBA的臉了，更何況是湖人隊的門面？他說：「如果詹姆斯是全聯盟的臉，那便是全球性的，那他的隊友怎麼可能會是湖人的代言人？這沒道理也沒邏輯。」

隨後史密斯話鋒一轉，表示雖然不認同詹姆斯的論點，但能知道詹姆斯想表達的意思，戴維斯依舊是聯盟中首屈一指的頂尖球員，「我們知道戴維斯能做到什麼……當他打出A級的比賽，你找不到7個比他好的球員。」

湖人 NBA 退休

上一則

NBA／「保羅打球像混蛋」 格林期待相互切磋

下一則

MLB／遊騎兵2轟擊垮光芒 2連勝晉級

延伸閱讀

NBA／遭金塊揶揄 戴維斯誓言雪恥

NBA／遭金塊揶揄 戴維斯誓言雪恥
NBA／湖人戴維斯新賽季發豪語：想打好打滿82場比賽

NBA／湖人戴維斯新賽季發豪語：想打好打滿82場比賽
NBA／休賽季成為詹姆斯小兄弟 湖人盼八村壘全面起飛

NBA／休賽季成為詹姆斯小兄弟 湖人盼八村壘全面起飛
NBA／詹姆斯備戰新賽季 每早6點就開練

NBA／詹姆斯備戰新賽季 每早6點就開練

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
冠軍馬來西亞選手安巴克繞場與觀眾互動。(新華社)

杭州亞運／馬術金牌 43歲他等了25年

2023-09-28 20:26

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安