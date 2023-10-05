我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

NBA／「保羅打球像混蛋」 格林期待相互切磋

體育新聞組／綜合報導
格林（右）稱保羅（左）打球風格很「混蛋」。（路透資料照片）
格林（右）稱保羅（左）打球風格很「混蛋」。（路透資料照片）

老牌明星控衛保羅（Chris Paul）休賽季透過交易加入勇士隊，雙方堪稱是「最熟悉的陌生人」，外界都很好奇，彼此搭配起來會呈現怎樣的比賽內容，格林（Draymond Green）近期在受訪時就比較和保羅打球風格的異同，也贊同保羅在場上的競爭心態。

保羅在媒體日盛讚格林，是除了錢德勒（Tyson Chandler）和衛斯特（David West）外，遇過最會保護後衛的隊友，開心表示自己以後面對衝突不用強出頭。無獨有偶，格林也在同一天的訪談中提到自己跟保羅同樣是充滿競爭心態的球員，而且都很會激怒對手。

格林說：「如果你看過保羅怎麼在場上打球，會發現他其實是個混蛋，他對我可能有相同的評論，這沒關係，但他同時也是我11年NBA生涯中遇過最有競爭力的球員之一，我也是個很有競爭心的人，我不向任何人退縮，如同他也會這麼做。」

同時格林稱自己很「幸運」，很期待跟保羅這名經驗老道的後衛學習，包含場上及場下的領導力，「他可是保羅，他是籃球場上最聰明的球員之一，所以他肯定會看見別人看不見的、說一些平常人不會說的話，我很興奮有機會從他身上學到東西。」

勇士 NBA

上一則

MLB／卡洛爾2分砲 成響尾蛇逆轉英雄

下一則

NBA／詹姆斯稱戴維斯「湖人看板」 名嘴唱反調

延伸閱讀

NBA／保羅來了勇士先發怎麼排？ 柯爾說湯普森可能扛4號位

NBA／保羅來了勇士先發怎麼排？ 柯爾說湯普森可能扛4號位
NBA／格林扭傷左腳踝 將缺席4-6周 勇士戰力蒙陰影

NBA／格林扭傷左腳踝 將缺席4-6周 勇士戰力蒙陰影
NBA／保羅定位難喬 勇士嘗試「6名先發」

NBA／保羅定位難喬 勇士嘗試「6名先發」
勇士教頭柯爾：五小陣容 會有好成績

勇士教頭柯爾：五小陣容 會有好成績

熱門新聞

阿里贊卡維（左）。（Getty Images）

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

2023-10-01 20:19
中國選手吳艷妮。(新華社)

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

2023-10-01 17:09
北韓選手李盛金以抓舉92公斤、挺舉124公斤，總成績216公斤的成績獲得金牌。（新華社）

杭州亞運／舉重女力士連奪4金有秘密？北韓全說了

2023-10-03 00:28
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
冠軍馬來西亞選手安巴克繞場與觀眾互動。(新華社)

杭州亞運／馬術金牌 43歲他等了25年

2023-09-28 20:26

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安