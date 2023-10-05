NBA／「保羅打球像混蛋」 格林期待相互切磋

格林（右）稱保羅（左）打球風格很「混蛋」。（路透資料照片）

老牌明星控衛保羅（Chris Paul）休賽季透過交易加入勇士 隊，雙方堪稱是「最熟悉的陌生人」，外界都很好奇，彼此搭配起來會呈現怎樣的比賽內容，格林（Draymond Green）近期在受訪時就比較和保羅打球風格的異同，也贊同保羅在場上的競爭心態。

保羅在媒體日盛讚格林，是除了錢德勒（Tyson Chandler）和衛斯特（David West）外，遇過最會保護後衛的隊友，開心表示自己以後面對衝突不用強出頭。無獨有偶，格林也在同一天的訪談中提到自己跟保羅同樣是充滿競爭心態的球員，而且都很會激怒對手。

格林說：「如果你看過保羅怎麼在場上打球，會發現他其實是個混蛋，他對我可能有相同的評論，這沒關係，但他同時也是我11年NBA 生涯中遇過最有競爭力的球員之一，我也是個很有競爭心的人，我不向任何人退縮，如同他也會這麼做。」

同時格林稱自己很「幸運」，很期待跟保羅這名經驗老道的後衛學習，包含場上及場下的領導力，「他可是保羅，他是籃球場上最聰明的球員之一，所以他肯定會看見別人看不見的、說一些平常人不會說的話，我很興奮有機會從他身上學到東西。」