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NBA／「他是優秀的領導者」 渡邊雄大稱加盟太陽只因杜蘭特

聯合新聞網／ 即時報導
渡邊雄大新賽季轉投太陽隊。（Getty Images）
渡邊雄大新賽季轉投太陽隊。（Getty Images）

日籍球星渡邊雄大新賽季從籃網隊轉投太陽隊，被預期會是太陽新賽季倚重的側翼戰力，而他也與前籃網隊友杜蘭特（Kevin Durant）再續前緣，新賽季「杜渡連線」的畫面可望在鳳凰城重現，在媒體日上，渡邊雄大也不諱言，會選擇太陽全是因為喜歡和杜蘭特打球。

渡邊雄大上個賽季出賽數達到生涯新高的58場，場均攻下5.6分，三分命中率高達4成44，是去年籃網陣中最準的射手，休賽季以一張底薪合約加盟太陽，在太陽板凳深度普普的情況下，渡邊應該能獲得不少輪替時間。

在近期的媒體日，渡邊雄大先是表達自己在世界盃期間的腳踝傷勢無大礙，已經準備好加入太陽的訓練營，同時也談到了再度和杜蘭特並肩作戰的期待，表明當初會選擇加入太陽，與杜蘭特的關係是決定關鍵。

渡邊雄大說：「我真的很享受跟杜蘭特打球，他是個優秀的隊友、優秀的人、優秀的領導者，所以他上季中被交易的時候我真的很難過，但很高興還能再有機會與他一起打球，我們上季在布魯克林有很棒的化學反應，希望能持續打出好球。」

除此之外，渡邊雄大也被問到夏天幫助日本隊在世界盃取得奧運資格，對於新賽季會帶來什麼樣的激勵，渡邊回應：「能夠在夏天打這麼高強度的賽事是很難得的經驗，因為往年的休賽季不會有機會打那麼多場賽事，對於我和日本籃球都是很好的機會，我們達成的成就也帶給我更多信心，我已經期待帶著這些收穫進訓練營。」

世界盃 日本 奧運

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