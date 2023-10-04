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NBA／遭金塊揶揄 戴維斯誓言雪恥

體育新聞組／綜合報導
烏布瑞酸老東家黃蜂是「沒希望的球隊」。（Getty Images）
烏布瑞酸老東家黃蜂是「沒希望的球隊」。（Getty Images）

上季西區冠軍賽，滿懷信心的湖人最終是以0：4慘遭金塊橫掃，這件事情一直讓戴維斯（Anthony Davis）耿耿於懷。

在媒體會上，戴維斯受訪時提到上季金塊奪冠後的嘲諷，即便自己不常使用社群媒體，但還是聽到了這些揶揄的話，像是在金塊冠軍遊行中，主持人稱呼金塊主帥馬龍（Michael Malone）是「湖人的老爸」，戴維斯坦言對決金塊會是新賽季的一大動力。

戴維斯說：「這很激勵我們，我們聽到太多垃圾話，我的想法是：『懂了，畢竟你們是贏球的一方。』但我和詹姆斯（LeBron James）有一些談話，我們迫不急待要對上他們了。」

事實上，湖人雖然是被「剃光頭」，但比賽過程卻是十分拉鋸，多次有機會可以取得勝利，可惜最後都飲恨吞敗。面對金塊這樣的西區最主要假想敵，湖人在休賽季也積極做了大規模的補強，直指金塊猛男長人陣，展現出一雪前恥的企圖心。

在近日以一張底薪合約加盟費城76人隊的前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），在媒體日受訪時，他表示76人總管莫雷（Daryl Morey）和諾斯（Nick Nurse）讓自己感覺被重視，同時還不忘虧老東家黃蜂是「沒希望的球隊」。

烏布瑞上季帳面數據呈現生涯年，場均得分首度破20，沒想到外界對他在聯盟倒數的黃蜂打出來的成績不買單，一直到各隊訓練營開打前夕，烏布瑞才找到下家，與76人一年的底薪比外界預期低不少。

談到休賽季的苦苦等待，烏布瑞說莫雷和諾斯一直有在跟自己聯繫，到了休賽季後期，自己也知道檯面上的選擇都差不多了，因此希望能去一個想去的地方、一個「能夠被愛的地方」。

烏布瑞說：「我不想抨擊任何其他組織，但在我職業生涯曾效力許多球隊，這是我待過運作最好的一支，第一次在媒體日的桌子面對這麼多人，確實是一種文化衝擊，而我已準備好適應。」

烏布瑞生涯只在2017年及2018年效力巫師時隨隊進入季後賽，而他也在訪談中表示想在76人再一次體驗這種感覺，「這支球隊每年都會獲勝對吧？球迷們希望球隊能贏得更多，但我來自一個沒希望的隊伍，就像是整個城市都喪失希望，不像現在這樣，所以我為這裡球迷對球隊的高標準感到感激。」

戴維斯坦言對決金塊會是新賽季的一大動力。（Getty Images）
戴維斯坦言對決金塊會是新賽季的一大動力。（Getty Images）

湖人 費城 社群媒體

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