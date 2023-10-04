NBA／金塊補強不大 約柯奇：複製奪冠歷程

約柯奇（中）帶領金塊攀上巔峰。（美聯社）

儘管今年NBA 休賽季各界都將目光放在大力補強的太陽、公鹿、塞爾蒂克隊，但金塊隊雙星約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）在媒體日提醒大家，他們才是新賽季的衛冕軍，準備複製奪冠歷程。

金塊上賽季奪下隊史首冠，相較於各隊大動作補強，季後幾乎沒有太多異動，反倒是太陽、公鹿透過里拉德（Damian Lillard）的三方交易案，各自獲得所需戰力，塞爾蒂克也換進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），與哈勒戴（Jrue Holiday）組成「四星連線」，就連在西區冠軍賽落敗的湖人隊也有補強，展現想拉下金塊的決心。

對於各隊軍備競賽，約柯奇、穆雷老神在在，穆雷說：「最重要是複製並經歷上賽季的逆境和起伏，再次做好準備。」今年拿下總冠軍賽 MVP的約柯奇談到下賽季的目標，他說：「我們只想盡可能贏球，獲得另一次奪冠機會。」

另外，明星後衛里拉德在喊了整整三個月的「賣我」後終於如願被交易，還是被交易到奪冠大熱門公鹿隊，與「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）有望組成聯盟最強搭檔，昔日在拓荒者與里拉德共組後場雙槍的麥凱倫（C.J. McCollum）近日在受訪時就表示，從爭冠來看公鹿是比熱火好的選擇。

里拉德上周在一筆涉及到8名球員的大型交易案中被送至公鹿，震驚全聯盟，外界十分看好他與安戴托昆波一内一外的搭檔能撕裂對手防線，這個兩人組的看好度在近期不只超越了剛奪冠的金塊約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray），也連帶讓公鹿總冠軍的賠率降到最低。

昔日與里拉德先發搭檔過7個賽季的麥凱倫近期受訪時提到，安戴托昆波會是里拉德的最佳搭檔，「里拉德總是談論贏得冠軍戒的重要性，邁阿密對他來說很棒，同時也是他想去的地方，不過撇開稅收跟天氣不談，從追求總冠軍的角度，公鹿會比熱火更好，因為你能跟NBA最好的球員並肩作戰。」

麥凱倫說：「無意對巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo），以及熱火的陣容感到不敬，但安戴托昆波是不同的，沒有人能在場上有跟他一樣的統治力，他是個非常、非常難以被防守的球員。」