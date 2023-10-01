我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

NBA／公鹿不要 別隊搶著要 哈勒戴傳近10隊有意爭取

記者劉肇育／綜合報導
拓荒者為求年輕化，預期將會送走哈勒戴。（路透資料照片）
拓荒者為求年輕化，預期將會送走哈勒戴。（路透資料照片）

公鹿隊在日前透過三方交易案換來明星後衛里拉德（Damian Lillard）的同時，也將過去3年在陣中表現獲得肯定的主控哈勒戴（Jrue Holiday）當作交易籌碼送到拓荒者隊，不過在拓荒者無意將哈勒戴留在陣中的情況下，也讓他成為交易市場的搶手貨，甚至傳出有近10支球隊有意招攬他加盟，包括前東家76人隊與原本有意交易里拉德的熱火隊。

身為公鹿2021年的冠軍班底，今年也順利入選生涯第二次的全明星賽，不過哈勒戴在日前卻意外被當作里拉德的交易籌碼送出，引發部分公鹿球迷的反彈，就連哈勒戴的新東家拓荒者都一心只想走向重建之路，讓哈勒戴的處境變得相當尷尬，更有可能還沒披上拓荒者戰袍就被送走。

而目前也傳出將是公鹿東區冠軍潛在對手的塞爾蒂克隊、原本有意招攬里拉德的熱火、哈勒戴的前東家76人，加上西區的快艇隊，甚至是今年季後陣容已經大翻新的湖人隊都有意招攬哈勒戴入隊，不過對於遭到公鹿「真心換絕情」的哈勒戴來說，加盟東區球隊上演棒打老東家戲碼，將會是球迷最樂見的劇情。

根據媒體報導，哈勒戴的前東家76人有可能藉由此機會將燙手山芋哈登送走迎回哈勒戴，不過交易里拉德失敗的熱火也同樣相當積極爭取哈勒戴，而上賽季在東區冠軍賽鎩羽而歸的塞爾蒂克，陣中球員布朗（Jaylen Brown）與霍福特（Al Horford）更與哈勒戴為同一個經紀人，也不排除透過人情攻勢招攬，希望哈勒戴成為他們衝擊冠軍的最後一塊拼圖。

快艇 湖人

上一則

場邊人語／關鍵表現 小組出線

下一則

MLB／大谷翔平連3年獲天使MVP 手術後首度公開現身

延伸閱讀

NBA／格林扭傷左腳踝 將缺席4-6周 勇士戰力蒙陰影

NBA／格林扭傷左腳踝 將缺席4-6周 勇士戰力蒙陰影
NBA／休賽季成為詹姆斯小兄弟 湖人盼八村壘全面起飛

NBA／休賽季成為詹姆斯小兄弟 湖人盼八村壘全面起飛
NBA／詹姆斯備戰新賽季 每早6點就開練

NBA／詹姆斯備戰新賽季 每早6點就開練
NBA／勇士重返顛峰 2防守悍將是關鍵

NBA／勇士重返顛峰 2防守悍將是關鍵

熱門新聞

冠軍馬來西亞選手安巴克繞場與觀眾互動。(新華社)

杭州亞運／馬術金牌 43歲他等了25年

2023-09-28 20:26
中國乒乓球選手馬龍。新華社

杭州亞運╱馬龍：這屆亞運的最大不同 就是沒有下次了

2023-09-26 16:12
圖為北韓選手李盛金在挺舉比賽中成功舉起124公斤。 (中新社)

杭州亞運／神秘北韓女力士 舉重刷新5項世界紀錄

2023-09-30 19:16
北韓選手打破傳統，拒絕看向南韓國旗。(新華社)

杭州亞運／頒獎典禮好尷尬…北韓「銀恨」拒看南韓國旗

2023-09-26 07:57
中國組合孫穎莎/王曼昱1比3不敵日本組合張本美和/木原美悠，止步1/4決賽，教練馬琳神情嚴肅。中新社

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

2023-09-30 13:46
黑嘉嘉是職業七段棋士。（圖／截自黑嘉嘉臉書）

台「圍棋女神」黑嘉嘉出戰杭州亞運 16歲奪獎模樣曝光

2023-09-28 14:02

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門