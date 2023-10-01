魯尼：17年宇宙勇史上最強 2022年總冠軍最特別

魯尼生涯隨勇士贏得三座總冠軍。 路透資料照片

2015年以首輪第30順位加入勇士 的魯尼（Kevon Looney），正好參與了勇士王朝的盛世，隨隊贏得3座總冠軍。近日在接受採訪時，魯尼認為2016-17年的勇士是史上最強球隊之一，而2022年奪冠之旅的感受最為特別。

「對我來說，第一個冠軍絕對是最棒。那是在2016-17賽季，杜蘭特（Kevin Durant）加入我們的第一個賽季。我真的認為這是聯盟史上最佳球隊之一，我們在季後賽 取得16勝1敗的成績，僅僅在總冠軍賽 輸掉一場。那一個賽季，我們打出了我所看過最好的籃球。雖然我上場時間不多，但我能夠近距離觀察。沒有多少球隊能和這支球隊相抗衡。那時候我們真的很特別。」魯尼說。

魯尼未能趕上2014-15年的冠軍之旅，73勝破紀錄卻未能奪冠的那一個賽季，身為菜鳥的魯尼整季也僅出賽5場；進入2017年和2018年的「宇宙勇」時代，魯尼的上場時間也逐漸增加。隨後勇士陸續面臨重大傷病風暴，加上陣容大幅更動，戰績不如以往，但魯尼也在這段期間受到重用，成了勇士不可或缺的禁區支柱。

談到2022年重返顛峰的旅程，魯尼認為這是很特別的一座總冠軍。「我們經歷了所有的逆境，先前連續兩年沒有打進季後賽；湯普森（Klay Thompson）傷癒歸隊，我們有一支全新的球隊，太多人都在質疑我們。只有我們相信我們可以再次奪冠。就我個人來說，我認為那是我最好的賽季之一。」魯尼說。

「我能夠在球隊中扮演重要角色。我不是說前兩個冠軍賽季沒有，但上場時間有限，我只是做好了自己的角色。2022年這座總冠軍，我感覺自己是球隊成功真正的一部分，成為球隊真正的領導者之一。」

耐操耐打的魯尼過去兩個賽季都是82場全勤，談到新賽季，他表示自己絕對想要做到每場比賽都不缺席。

「在職業生涯早期缺席這麼多比賽之後，我為自己每場比賽都能上場和顧好身體這件事情感到自豪，我想保持連續上場的表現。這絕對是我的目標之一。」魯尼說。