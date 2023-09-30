NBA／休賽季成為詹姆斯小兄弟 湖人盼八村壘全面起飛

八村壘(右)今夏跟著詹姆斯一同訓練，被球團寄予厚望。（美聯社）

即將邁向39歲的詹姆斯（LeBron James），儘管目前還看不出狀態下滑的跡象，不過湖人 球團為了避免讓他承受太多負荷，新賽季將會持續控制其上場時間，讓他獲得更多休息。而支撐這項策略的重要支柱，莫過於今夏的陣容全面補強優勢，其中尤以八村壘（Rui Hachimura）將扮演更為吃重的角色。

「上季季中交易截止日之後，八村壘表現逐漸復甦。這個夏天大部分時間，他都跟著詹姆斯一起訓練。新賽季對他來說是非常關鍵的一年，我認為他正在為自己的起飛累積能量。」總管佩林卡（Rob Pelinka）說。

八村壘上季為湖人出賽33場，場均9.6分、4.7籃板，季後賽 期間則是提升到12.2分、3.6籃板。在休賽季期間，八村壘與湖人達成3年5100萬美元的續約協議。為了全力備戰新賽季，八村壘甚至是退出了日本國家隊，放棄出征世界盃 。

「整個夏天，八村壘都跟隨著詹姆斯，包括一同接受訓練，這對他來說會是很大的收穫。」主帥漢姆（Darvin Ham）表示。

談到管理詹姆斯的上場時間和比賽負荷，哈姆透露：「我們現在擁有一支技術條件細膩均衡、運動能力優秀和更年輕的球隊，我們能以更有效率的方式來管理他的健康狀態和上場時間，而他本身也擅於自我管理。不過我們還有更大的計劃，我們會根據實際情況來控制他每個月的上場時間。這是他生涯第21個賽季，應該獲得適當的休息。」