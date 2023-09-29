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NBA／時隔25年 勇士預定舉辦2025年明星賽

記者蔡佳霖／即時報導
柯瑞曾在2022年獲得明星賽MVP。（路透）
柯瑞曾在2022年獲得明星賽MVP。（路透）

根據媒體透露，NBA計畫2025年要在勇士主場大通中心舉辦明星賽，這將是勇士隊史第二次舉辦明星賽，前一次是在2000年。

當時明星賽舉辦的地點在奧克蘭競技場，後改名為甲骨文球館；隨著勇士已經搬遷到舊金山的大通中心，這是舊金山當地首度舉行明星賽，也是2018年湖人和快艇合辦明星賽後，再次於加州舉辦此盛會。

2000年的明星賽最受矚目的莫過於「加拿大航空」卡特（Vince Carter）在灌籃大賽震撼全球的完美演出；而在明星賽現場，該年西區明星隊以137：126擊敗東區明星隊，兩大超級長人歐尼爾（Shaquille O'Neal）和鄧肯（Tim Duncan）一同獲選MVP。

來源：ESPN

近年來，明星週和明星賽的影響力和號召力明顯下滑，儘管聯盟屢屢祭出改革，仍難以挽回球迷的熱情，不過能夠舉辦明星賽的城市，預計還是可以帶進龐大的商業收益。特別是等到2025年，「浪花兄弟」分別滿37歲、35歲，能在自家球迷面前享受明星賽鎂光燈，勢必也是全球勇士迷期待的畫面。

也因此，就有媒體開玩笑地說，在得知勇士即將舉辦明星賽，老闆拉卡柏（Joe Lacob）已經準備開香檳慶祝了。

另外一提的是，2024年明星賽將在溜馬主場印第安納波利斯舉行。

勇士 舊金山 加州

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