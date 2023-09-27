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NBA／里夫斯滿意5400萬美元合約 曾考慮和馬刺狀元聯手

聯合新聞網／ 即時報導
里夫斯(中)。（Getty Images）
里夫斯(中)。（Getty Images）

湖人隊休賽季以4年5400萬美元價碼續約里夫斯（Austin Reaves），外媒和球迷都認為相當便宜，里夫斯卻不認為自己少拿錢，甚至比想像中還多。

先前有媒體預測里夫斯能4年1億美元合約，因此續約金額公布當下，讓不少球迷相當驚訝。對此里夫斯表示，「很難為拿到5400萬美元生氣，這比我想的還多，尤其靠從小打到大的運動維生。當然，我希望盡可能有錢，但就像我之前說過，在洛杉磯打球是我想要做的事。」

馬刺隊今年獲得選秀狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），同時是少數擁有巨大薪資空間的球隊，但沒有追求里夫斯。談到是否考慮過加盟馬刺，里夫斯誠實地說，「這想法曾進入過腦中，但我認為湖人不可能不匹配馬刺的報價。」

湖人休賽季留下里夫斯、八村壘（Rui Hachimura）、羅素（D'Angelo Russell）及范德比爾特（Jarred Vanderbilt），並續約戴維斯（Anthony Davis），還從自由市場引進文森（Gabe Vincent）、普林斯（Taurean Prince）、瑞迪許（Cam Reddish）、海斯（Jaxson Hayes）及伍德（Christian Wood）等人。里夫斯也直言，「我們的陣容在聯盟中可能最有天賦。」

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