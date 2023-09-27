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NBA／5歲布朗森 竟拒絕喬丹簽名

記者蔡佳霖／綜合報導
小時候的布朗森曾拒絕喬丹主動簽名。（Getty Images）
小時候的布朗森曾拒絕喬丹主動簽名。（Getty Images）

ESPN記者揚米蘇克（Ohm Youngmisuk）近日透露一段有關布朗森（Jalen Brunson）與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的有趣小故事。

揚米蘇克表示他是從布朗森的父親老布朗森（Rick Brunson）得知此事。老布朗森曾在NBA打過9個賽季，先後待過拓荒者、尼克、塞爾蒂克、公牛、暴龍、快艇、超音速、火箭等隊。

當年年僅5歲的布朗森隨著父親老布朗森到現場觀看巫師的比賽，當時他就穿著一件喬丹23號巫師球衣。老布朗森帶著布朗森到休息室，喬丹走過來主動問布朗森：「你想要我幫你在球衣上簽名嗎？」

結果這種人人夢寐以求的好康事情，布朗森卻完全不知道眼前的人就是世界籃壇的超級巨星，童言童語直接回絕了喬丹。「不，你會毀了這件球衣。」

「顯然，直到今天，布朗森仍然會對此事感到遺憾。但他當年確實拒絕了籃球之神。」揚米蘇克說。

媒體在報導這段故事時，還用了一個有趣的引言：「5歲的布朗森做到了巴克利（Charles Barkley）、尤英（Patrick Ewing）、馬龍（Karl Malone）、史塔克頓（John Stockton）、崔斯勒（Clyde Drexler）、米勒（Reggie Miller）、裴頓（Gary Payton）等人都做不到的事情：他阻擋了喬丹。」

喬丹 快艇 NBA

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