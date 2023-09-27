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NBA／保羅定位難喬 勇士嘗試「6名先發」

記者劉肇育／綜合報導
保羅新賽季定位受到關注。（路透資料照片）
保羅新賽季定位受到關注。（路透資料照片）

NBA勇士隊休賽季發起震撼交易，將第六人波爾（Jordan Poole）交易至巫師隊換來老牌控衛保羅（Chris Paul），由於勇士陣中「浪花兄弟」的先發地位不容動搖，外界也十分關注生涯從未替補出賽的保羅新賽季定位，近期勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在受訪時也給出答案。

保羅出道即巔峰，從生涯初期就是球隊的主力持球點，18個賽季累積1214場比賽全數是先發，但新賽季可能會需要從板凳出發，不只是擅長陣地戰的球風和勇士大相逕庭，在柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）擔綱後場先發的條件下，如果保羅也加入先發，勇士無可避免將擺出五小陣容，對於平均年齡不低的陣容來說消耗不小。

柯爾近期受訪時表示，他認為球隊會以「6名先發」的角度安排上場時間，「然而，每晚只能有5名球員同時上場，所以我還沒決定要做什麼，我想透過訓練營嘗試不同的組合。顯然這6個人會分擔很多上場時間，如果這行得通，每個人都必須接受它。」

柯爾說：「不管誰先發上陣，只有當整個團隊都認同定位時才有效，我了解這群人，我對他們的認識是贏球比任何事都重要，我非常有信心能解決這個問題。」

除此之外，柯爾也提到格林（Draymond Green）的先發位置不見得牢固，後者在2015奪冠賽季後只有2場比賽不是先發，「我們肯定會在訓練營、熱身賽中嘗試小陣容會是什麼樣子，很難想像這樣做不好，因為我們有很多天賦跟得分能力，將魯尼（Kevon Looney）擺上中鋒，我們有條件擺上4名矮球員做搭配。」

勇士 柯瑞

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