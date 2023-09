NBA／諾維茨基和費德勒一同現身拉沃盃 還不忘偷開奈許玩笑

網球拉沃盃近期在加拿大 溫哥華落幕,集結世界頂尖男單好手參賽,最終由世界隊擊敗歐洲隊完成二連霸,網球盛會吸引各界名人觀禮,「德國 坦克」諾維茨基(Dirk Nowitzki)也被捕捉到和「費爸」費德勒(Roger Federer)共同出席,但諾維茨基和好友奈許(Steve Nash)的互動意外引來球迷關注。

近日拉沃盃的推特 po出一場照片,是諾維茨基、費德勒、奈許一同坐在觀眾席的畫面,而諾維茨基也轉發這張照片,並寫道:「跟我其中一位偶像球員看球!但我不是在說照片最右邊的那位(奈許)......。」

With one of my sports heroes! And I’m not talking about the guy on the right…. https://t.co/VpWludvqoS