NBA／諾維茨基和費德勒一同現身拉沃盃 還不忘偷開奈許玩笑

諾維茨基、費德勒、奈許被拍到一同觀看拉沃盃。 (美聯社)

網球拉沃盃近期在加拿大 溫哥華落幕，集結世界頂尖男單好手參賽，最終由世界隊擊敗歐洲隊完成二連霸，網球盛會吸引各界名人觀禮，「德國 坦克」諾維茨基（Dirk Nowitzki）也被捕捉到和「費爸」費德勒（Roger Federer）共同出席，但諾維茨基和好友奈許（Steve Nash）的互動意外引來球迷關注。

近日拉沃盃的推特 po出一場照片，是諾維茨基、費德勒、奈許一同坐在觀眾席的畫面，而諾維茨基也轉發這張照片，並寫道：「跟我其中一位偶像球員看球！但我不是在說照片最右邊的那位（奈許）......。」

With one of my sports heroes! And I’m not talking about the guy on the right…. https://t.co/VpWludvqoS — Dirk Nowitzki (@swish41) September 23, 2023

這個逗趣的玩笑也顯示出諾維茨基和奈許兩人的好感情，球迷們紛紛在留言笑喊：「三位歷史傳奇一起看網球賽」、「幾年後你們兩人要有過節了」、「只有奈許在受傷」、「幹嘛欺負奈許！」

諾維茨基跟奈許多年的摯友情懷早已不是公開的秘密，在上個月的名人堂典禮，奈許還擔任諾維茨基的引薦人，諾維茨基也曾大讚奈許是生涯搭檔過最佳隊友。