我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

技術來自寧德時代 福特宣布暫停興建35億密西根電池廠

NBA／保羅是否先發成熱門話題 柯爾：我們有6個先發球員

聯合新聞網／ 即時報導
老牌控衛保羅下一季轉戰勇士隊。(Getty Images)
老牌控衛保羅下一季轉戰勇士隊。(Getty Images)

NBA勇士隊休賽季發起震撼交易，將第六人波爾（Jordan Poole）交易至巫師隊換來老牌控衛保羅（Chris Paul），由於勇士陣中「浪花兄弟」的先發地位不容動搖，外界也十分關注生涯從未替補出賽的保羅新賽季定位，近期勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在受訪時也給出答案。

保羅出道即巔峰，從生涯初期就是球隊的主力持球點，18個賽季累積1214場比賽全數是先發，但新賽季可能會需要從板凳出發，不只是擅長陣地戰的球風和勇士大相逕庭，在柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）擔綱後場先發的條件下，如果保羅也加入先發，勇士無可避免將擺出五小陣容，對於平均年齡不低的陣容來說消耗不小。

柯爾近期受訪時表示，他認為球隊會以「6名先發」的角度安排上場時間，「然而，每晚只能有5名球員同時上場，所以我還沒決定要做什麼，我想透過訓練營嘗試不同的組合。顯然這6個人會分擔很多上場時間，如果這行得通，每個人都必須接受它。」

柯爾說：「不管誰先發上陣，只有當整個團隊都認同定位時才有效，我了解這群人，我對他們的認識是贏球比任何事都重要，我非常有信心能解決這個問題。」

除此之外，柯爾也提到格林（Draymond Green）的先發位置不見得牢固，後者在2015奪冠賽季後只有2場比賽不是先發，「我們肯定會在訓練營、熱身賽中嘗試小陣容會是什麼樣子，很難想像這樣做不好，因為我們有很多天賦跟得分能力，將魯尼（Kevon Looney）擺上中鋒，我們有條件擺上4名矮球員做搭配。」

勇士 柯瑞

上一則

杭州亞運／南韓一哥爆冷輸泰小將 球拍摔到變形拒握手

延伸閱讀

NBA／格林：超恨保羅 但希望幫他奪冠

NBA／格林：超恨保羅 但希望幫他奪冠
MLB／最新塞揚排行榜…美聯柯爾一枝獨秀 國聯大亂鬥

MLB／最新塞揚排行榜…美聯柯爾一枝獨秀 國聯大亂鬥
檢察長彈劾案 婚外情關係人不得作證

檢察長彈劾案 婚外情關係人不得作證
管制化學品法規到期 保羅阻重授權 政府籲國會速處理

管制化學品法規到期 保羅阻重授權 政府籲國會速處理

熱門新聞

杭州第19屆亞運會女子4x100米自由泳接力決賽，中國組合楊浚瑄(左起)、程玉潔、吳卿風、張雨霏以3分33秒96的成績獲得冠軍。(中新社)

杭州亞運／中國代表團首日席捲20金 香港2金

2023-09-24 14:10
48歲的丘索維金娜完成第二跳後，向觀眾比出愛心。(新華社)

亞運體操／傳奇登場 48歲「丘媽」跳馬進決賽

2023-09-25 14:19
魔獸霍華德仍尋求重返NBA機會。(本報資料照片／記者陳正興攝影）

NBA／無緣簽約勇士 「魔獸」霍華德自勉：人生是永無止境的挑戰

2023-09-23 22:46
杜蘭特再度與網友槓上。(Getty Images)

NBA／球迷嗆歐洲聯賽強度高於NBA 杜蘭特：你們瘋了嗎

2023-09-25 08:27
魔獸(右)得到勇士老將支持。（美聯社）

NBA／傳魔獸得到勇士老將支持簽約 格林喊希望別再有人洩密

2023-09-21 02:56
班尼特（中）上季效力新竹攻城獅隊。（圖：攻城獅隊提供）

籃球／NBA「水貨狀元」突離開韓球隊 傳有意重返台職籃

2023-09-19 06:18

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？