NBA／多倫多寒冷又稅重 里拉德只把暴龍當備胎

里拉德不願意投向暴龍隊懷抱。（路透）

就在媒體傳出拓荒者有意加速里拉德（Damian Lillard）的交易談判之後，暴龍也浮現在流言之中，而知名記者史坦（Marc Stein）則表示，暴龍對里拉德感興趣是真實的。

不過史坦也提到，暴龍的不確定性在於他們是否願意繼續投入追求里拉德，因為有消息指出，里拉德顯然不願意投向多倫多的懷抱。而外界也認為，暴龍並不想在交易談判中送出潛力新星巴恩斯（Scottie Barnes），這恐怕也會讓交易難以成行。

事實上在史坦報導之前，已經有媒體透露里拉德不會想加入暴龍，一是多倫多地處美國境外，天氣也更寒冷；其二就是稅率問題，需要繳交的金額將更高。

對於暴龍捲進里拉德交易案之中，「The Athletic」記者柯林（Eric Koreen）撰文認為，暴龍充其量只是「備胎」而已。

「在這筆交易中，暴龍只是備胎，因為球隊正處於十字路口。現階段還不夠好，無法進入季後賽 ，但也沒糟糕到會跌到聯盟墊底。不過里拉德的確很符合暴龍的需求，他們才剛在自由市場失去了先發控衛，而里拉德就是一名控衛。」柯林說。