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NBA／球迷嗆歐洲聯賽強度高於NBA 杜蘭特：你們瘋了嗎

記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特再度與網友槓上。(Getty Images)
杜蘭特再度與網友槓上。(Getty Images)

向來習慣在社群上與球迷論戰的杜蘭特（Kevin Durant），近日又為了NBA和歐洲聯賽哪邊的比賽強度更強，再度和網友互槓。

事件起因在於一名效力歐洲聯賽的美國球員希尼斯（Kyle Hines）的談話，他曾在2008年參加選秀卻未受青睞，之後生涯幾乎都在歐洲打滾。他用西洋跳棋來比喻NBA，而把歐洲聯賽形容是西洋棋，某種程度也是暗諷歐洲聯賽的難度要高於NBA。

這番言論被轉載到美國社群媒體「Legion Hoops」後，引發兩個聯盟誰強度更高的爭論，結果吸引了杜蘭特前去筆戰。

一位署名B-Moe的球迷寫道：「NBA很容易，歐洲聯賽很難。大家的觀點都一樣，安比德（Joel Embiid）在歐洲聯賽場均是拿不到30分！」

杜蘭特馬上回應：「滾出這裡吧，笑死人。你們都瘋了。」

該名球迷又繼續回嗆：「你們根本沒在防守的。NBA比賽就是為了得分而設計。就是如此，我們每天看的就是這種籃球比賽。」杜蘭特也回道：「兄弟，沒有人會認真討論你說的話，你只是想試著表現出自己與眾不同而已。」

球迷再度開轟：「兄弟閉嘴吧。更多金錢和名譽並不代表比賽更有競爭力也更艱難。我們都知道NBA就比較專注在得分方面，甚至還要制定假摔規則，你覺得這很酷嗎？哈，我懂了。」

杜蘭特最後回說：「你離題了，不過兄弟你贏了。希望你今年會買歐洲聯賽轉播套餐去支持他們。」網友B-Moe最後也提到他沒有懷疑NBA擁有最好的球員這一點，但杜蘭特就沒有繼續回應了。

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