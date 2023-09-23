NBA／勇士確定不簽霍華德 目標補強側翼鋒線

霍華德（右）到洛杉磯訓練，一度傳出有機會加入勇士。（取材自X平台）

儘管有關「魔獸」霍華德（Dwight Howard）可能加盟勇士 的消息傳得沸沸揚揚，但根據最新消息，勇士方面已明確表達不會和霍華德簽約，同時也沒有考慮在訓練營前補進任何中鋒人選。

先前霍華德與勇士完成會面和試訓，一度傳出雙方可能合作，冀望透過霍華德的高度和防守經驗補強球隊最欠缺的禁區戰力，甚至霍華德還在洛杉磯 和格林（Draymond Green）、保羅（Chris Paul）一同訓練，也引發更多想像空間。

然而勇士顯然沒有打算把陣容名額用在霍華德身上，而是要保留運作彈性空間，或許在球季開打前或賽季中再考慮補強。據「The Athletic」記者史萊特（Anthony Slater）透露，勇士在訓練營的目標是補強側翼鋒線戰力。

勇士目前前場禁區主要輪替將有格林、魯尼（Kevon Looney）、薩里奇（Dario Saric）、二輪新秀傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis），和甫簽雙向合約的加魯巴（Usman Garuba），全隊沒有一人超過6呎10吋。

至於無緣重返NBA 的霍華德，據消息人士指出，他會在接下來的時間積極跟其餘對他有興趣的球隊接觸，爭取一份合約。