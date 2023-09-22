NBA／里拉德不指定去熱火 公牛、暴龍搶人

傳暴龍、公牛都有意里拉德。（路透資料照片）

NBA 拓荒者隊里拉德（Damian Lillard）休賽季喊「賣我」，2個多月過去交易案仍未發生。有消息指出，公牛和暴龍隊近日都加入里拉德爭奪戰。

里拉德原先指定要去熱火隊，但熱火交易包無法滿足拓荒者。據先前報導，里拉德態度放軟，願向任何球隊報到，「ESPN」記者史比爾斯（Marc J. Spears）日前更指出，有神秘東區球隊在追求里拉德。

「費城 之聲」記者紐貝克（Kyle Neubeck）爆料，公牛有意里拉德，且願用球星拉文（Zach LaVine）來換，「我過去幾天聽到的是，他們嘗試把拉文放進多隊交易，看能否得到里拉德這個大獎。」

「Locked on NBA」節目主持人摩爾（Matt Moore）則表示，許多東區球隊都想爭取里拉德，暴龍是其中之一，其他球隊都知道暴龍想得到他。

暴龍今年夏天失去主控范弗利特（Fred VanVleet），簽施羅德（Dennis Schroder）作為替代人選。公牛方面，鮑爾 （Lonzo Ball）遲遲無法歸隊，新賽季確定再度報銷，有補強控球後衛的理由。