籃球／兄弟同隊爸媽開心 林書豪：不再擔心該幫哪隊加油

球星林書豪披上7號球衣，為新北國王隊效力。（記者侯永全／攝影）

華裔 球星林書豪 加盟台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王後，終於完成和弟弟林書緯同隊的夢想。他在加盟記者會上透露，「最開心的應該是爸媽，今後不用再幫兩支不同球隊加油了。」

林書豪說：「我想所有的父母應該都很討厭自己的小孩分屬不同球隊，尤其是雙方要對抗的時候，都不知道該幫誰加油，現在終於跟弟弟同隊了，爸媽和家人已經不用再擔心這個問題了。」

林書豪隨即開玩笑說：「下個賽季爸媽來球場，可能要苦惱的是得穿書緯的球衣、還是我的球衣，又或者看看能不能請球隊做一件有1號又有7號的球衣。」

談到加盟國王的過程和細節，林書豪說：「大約從國王打完季後賽 開始的1個月內，我們就有密集接觸和討論，一直到我做出決定加盟國王後的幾個小時，我就在個人IG上宣布這項消息。」

林書豪表示，其實在做這個決定時（加盟國王），當然也有跟家人、爸媽、老婆討論了很長一段時間。