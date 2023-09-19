PLG／林書豪簽1+1合約 直言練球一直看到弟弟很奇怪

林書豪加盟新北國王穿上7號球衣。 （新北國王官方IG）

PLG新北國王隊 19日為台裔球星林書豪 舉行加盟記者會，新賽季將續披7號戰袍與弟弟林書緯在場上聯手，完成「兄弟連線」的夢想；林書豪透露，今天第一次與弟弟一起同隊練球，能夠一直看到他覺得很奇怪。

林書豪上賽季返台加盟鋼鐵人隊，在PLG賽場上刮起一陣不下於T1聯盟「魔獸炫風」的「林來瘋」，並帶領戰績一度墊底的鋼鐵人向季後賽 席次發起挑戰，儘管最終未能如願，不過也幫助鋼鐵人在賽季後段拿下15勝6敗的佳績，個人繳出平均26.3分、8.5籃板、8.9助攻的亮眼數據，靠著一己之力讓鋼鐵人瞬間成為聯盟超人氣球隊。

休賽季期間，林書豪成為國內雙聯盟，甚至是國外球隊的強力招攬，不過上周他透過個人社群宣布與國王達成加盟協議，將完成與林書緯聯手的夢想，在林力仁讓出背號後，林書豪將在新賽季續披7號戰袍登場。

對於加盟國王將與林書緯聯手，林書豪說：「可能用說話說不出來這些情緒，聊了30年，有沒有一天加入相同球隊，覺得不是真的。今天一起訓練第一堂課，覺得奇怪，能一直看到他，中午他也請客，給了我一個便當。」

國王總經理毛加恩透露與林書豪簽下「1+1」合約，「我們合約簽一加一，我希望簽一加十，能夠看到林書豪在場上表現，我們真的覺得很榮幸。國王第一年成立就打進季後賽，上季打進冠軍賽，想辦法把陣容調整更好，林書豪來一定是很大提升，不僅是個人表現，包括他的領導其他球員，傳承球場上的經驗，連我們都有很多可以跟他學習，相信他能幫助團隊有很大提升。」