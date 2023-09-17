NBA／出狂言能捧MVP、擊敗歐尼爾 黃蜂小將瓊斯遭疑吸毒

黃蜂隊22歲長人瓊斯在網路上自信表示，能拿到MVP及年度最佳防守球員，遭球迷質疑吸毒。（取材自Instagram）

黃蜂隊22歲長人瓊斯（Kai Jones）上季場均3.4分2.7籃板，他近日在網路上自信表示，能拿到MVP及年度最佳防守球員（DPOY），還可以擊敗傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

瓊斯日前在個人IG直播，神情激動被網友懷疑有吸毒，儘管他後來發文澄清沒有此事，但他近日在網路上瘋狂發文，再度受到質疑。

瓊斯先批評同隊長人威廉斯（Mark Williams）和理查茲（Nick Richards）的打球能力。隨後又稱自己比黃蜂基石小鮑爾 （LaMelo Ball）和米勒（Brandon Miller）優秀。

有網友詢問他能不能1對1擊敗詹姆斯（LeBron James），他回答100%。有人酸他只是場均3分的球員，他則強調自己接下來會一直拿下MVP和DPOY，甚至稱自己能擊敗歐尼爾，這些言論讓許多網友覺得他瘋了。

事實上，黃蜂這幾年有不少球員出狀況，包含布里吉斯（Miles Bridges）家暴 、布克奈特（James Bouknight）酒駕、哈瑞爾（Montrezl Harrell）非法持有大麻 ，因此黃蜂曾被譏笑為囚犯隊。