我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安排拜習會？王毅突與蘇利文舉行多輪會晤

率先復工錄節目 茱兒芭莉摩哭著道歉

NBA／出狂言能捧MVP、擊敗歐尼爾 黃蜂小將瓊斯遭疑吸毒

體育新聞組／ 綜合報導
黃蜂隊22歲長人瓊斯在網路上自信表示，能拿到MVP及年度最佳防守球員，遭球迷質疑吸毒。（取材自Instagram）
黃蜂隊22歲長人瓊斯在網路上自信表示，能拿到MVP及年度最佳防守球員，遭球迷質疑吸毒。（取材自Instagram）

黃蜂隊22歲長人瓊斯（Kai Jones）上季場均3.4分2.7籃板，他近日在網路上自信表示，能拿到MVP及年度最佳防守球員（DPOY），還可以擊敗傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

瓊斯日前在個人IG直播，神情激動被網友懷疑有吸毒，儘管他後來發文澄清沒有此事，但他近日在網路上瘋狂發文，再度受到質疑。

瓊斯先批評同隊長人威廉斯（Mark Williams）和理查茲（Nick Richards）的打球能力。隨後又稱自己比黃蜂基石小鮑爾（LaMelo Ball）和米勒（Brandon Miller）優秀。

有網友詢問他能不能1對1擊敗詹姆斯（LeBron James），他回答100%。有人酸他只是場均3分的球員，他則強調自己接下來會一直拿下MVP和DPOY，甚至稱自己能擊敗歐尼爾，這些言論讓許多網友覺得他瘋了。

事實上，黃蜂這幾年有不少球員出狀況，包含布里吉斯（Miles Bridges）家暴、布克奈特（James Bouknight）酒駕、哈瑞爾（Montrezl Harrell）非法持有大麻，因此黃蜂曾被譏笑為囚犯隊。

家暴 鮑爾 大麻

上一則

場邊人語／大學美足 周六為主

下一則

MLB／被百哩強襲球擊中頭 洋基投手抱頭倒地 嚇壞全場

延伸閱讀

MLB／夢回當年的金鶯 陳偉殷到場參與瓊斯引退儀式

MLB／夢回當年的金鶯 陳偉殷到場參與瓊斯引退儀式
MLB／夢回當年的金鶯 陳偉殷到場參與瓊斯引退儀式

MLB／夢回當年的金鶯 陳偉殷到場參與瓊斯引退儀式
陰謀論者瓊斯遭判賠15億 仍揮霍度日 原告分文未得

陰謀論者瓊斯遭判賠15億 仍揮霍度日 原告分文未得
干擾喬州大選案 梅杜斯要求移交聯邦法院…遭駁回

干擾喬州大選案 梅杜斯要求移交聯邦法院…遭駁回

熱門新聞

歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。（取材自Instagram）

NBA／歐尼爾問美國隊、世界隊誰比較強？網友一面倒

2023-09-13 18:39

籃球／44歲退休選手1分鐘內投進33顆三分球 創世界紀錄

2023-09-09 07:57
加拿大亞歷山大(2號)進攻。 （取材自FIBA官網）

男籃世界盃／雙星聯手轟70分 加拿大延長賽退美國奪隊史最佳銅牌

2023-09-10 07:07
詹姆斯(左)、杜蘭特(右)。 (歐新社)

NBA／「每場都能贏40分」亞瑞納斯排出現役最強美國隊

2023-09-12 08:27
中國國足終場以0比1踢輸敘利亞。(Getty Images)

中國國足踢輸敘利亞 中國球迷反為對手歡呼叫好

2023-09-13 10:43
國際網球公正調查組織表示，羅馬尼亞好手哈蕾普因兩次禁藥違規，遭禁賽4年。（美聯社）

網球／2屆大滿貫球后遭禁賽4年 哈蕾普職業生涯恐結束

2023-09-13 02:30

超人氣

更多 >
1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁

1人財產勝過3位前妻的身家總和 湯姆克魯斯是富翁
容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票

容易人財兩失「血型+星座」？ 第1名被騙還幫數鈔票
918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠

918起司漢堡日 溫蒂只賣1美分 麥當勞、漢堡王也有優惠
避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券

避險基金天王達里歐：應暫時持有現金 別碰債券
理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由