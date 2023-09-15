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NBA／格林：超恨保羅 但希望幫他奪冠

體育新聞組／綜合報導
格林自認還能再拿到二到三座總冠軍。（Getty Images）
格林自認還能再拿到二到三座總冠軍。（Getty Images）

勇士隊格林（Draymond Green）近日接受ESPN訪問時，自認還能再拿到2到3座總冠軍。他也坦言超恨保羅（Chris Paul），但新賽季希望能幫保羅拿總冠軍。

經過休賽季重整後，格林相信勇士能再拿冠軍，「我不會質疑NBA有很多好球員，但沒有任何東西能阻擋我們再拿2到3座總冠軍。」

休賽季勇士透過交易得到保羅，當被問到有討厭保羅時，格林表示，「我超恨他，1到10分給11分，但這對他是一種尊重。」

格林表示能和保羅合作很開心，並稱讚他是大師級球員，格林強調，「我今年的目標是給保羅一座冠軍，這不是為了贖回我做過的事。」

資深長人戴德蒙和前金塊球員巴頓都加入勇士近期試訓名單中。（路透資料照片）
資深長人戴德蒙和前金塊球員巴頓都加入勇士近期試訓名單中。（路透資料照片）

此外，新賽季熱身賽即將開打，勇士隊球員名單還有空格，「HoopsHype」記者斯卡托（Michael Scotto）指出勇士近期試訓7名球員，包含資深長人戴德蒙（Dewayne Dedmon）和前金塊砍將巴頓（Will Barton）。

這份名單包含勇士舊將貝茲摩（Kent Bazemore）及塔斯卡諾-安德森（Juan Toscano-Anderson），上個月就曾傳出2人有接受勇士試訓。這次試訓的新面孔有戴德蒙、巴頓、前灰狼後衛諾威爾（Jaylen Nowell）、前鋒強森（Stanley Johnson）及老將費佛斯（Derrick Favors）。

戴德蒙上季效力熱火和76人隊共出賽38場，平均攻下5.2分3.8籃板，三分球命中率30.8%。巴頓過去在金塊場均得分能突破雙位數，不過他上季被交易到巫師隊後水土不服，買斷後加盟暴龍隊也沒起色，共出賽56場，平均6.8分2.4籃板2.0助攻，三分球命中率36.7%。

諾威爾上季在灰狼出賽65場，平均10.8分2.6籃板2.0助攻，整體命中率44.8%，三分球命中率28.9%，是這份名單中上季表現最好的球員。

資深長人戴德蒙和前金塊球員巴頓都加入勇士近期試訓名單中。（Getty Image...
資深長人戴德蒙和前金塊球員巴頓都加入勇士近期試訓名單中。（Getty Images）

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