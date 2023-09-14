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籃球／林書豪新球季將「兄弟連線」 披7號戰袍先問過他

記者劉肇育／即時報導
林書豪宣布加盟新北國王隊。（圖：新北國王隊提供）
林書豪宣布加盟新北國王隊。（圖：新北國王隊提供）

PLG新北國王隊在14日宣布華裔球星林書豪加盟消息，總經理毛加恩也在15日親自回覆林書豪加盟相關問題，儘管目前林書豪何時抵台以及雙方合約內容無法對外透露，但毛加恩也強調林書緯在這次林書豪加盟過程中扮演重要角色。

林書豪14日透過個人社群宣布加盟國王，新賽季將與弟弟林書緯完成「兄弟連線」夢想，而他的加入也毫無疑問讓去年在冠軍賽鎩羽而歸，還在季後失去重要戰力楊敬敏的國王，再度具備衝擊總冠軍的實力。

而對於這次成功爭取林書豪加盟，總經理毛加恩也透過書面回應媒體詢問，並透露弟弟林書緯在這次招攬過程扮演重要角色，「書緯其實在這件事情上扮演很重要的角色，兩人在這個暑假有進行過很仔細的溝通，確定所有的層面都達成共識，同意在這個賽季一起當隊友，挑戰這個全新的可能，彼此百分之百的支持，這一切的想法都確認過之後，才開始與球隊進行後續的商談。」

此外，新賽季林書豪也將在林力仁的同意下，披上國王7號戰袍出賽，國王球團表示，「因為這個決定比較倉促，在公開加盟消息之前，林書豪先拜託GM毛加恩代為尋求林力仁的同意，取得#7背號，林力仁也同意了這件事；事後林書豪期盼抵達台灣後，親自對林力仁表達感謝之意。」

林書豪 國王隊 華裔

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