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NBA／歐尼爾問：美國vs世界隊誰強？網友答案一面倒

體育新聞組／綜合報導
歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。（Getty Images）
歐尼爾選出美國隊最佳5人和世界隊最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。（Getty Images）

NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）很愛在網路上引戰，他近日選出美國最佳5人和最佳5人，表示不知道如何選擇，並詢問網友哪個組合較強。

美國隊5人是勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）、太陽前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）及湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis）。

世界隊則是獨行俠後衛唐西奇（Luka Doncic）、雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、公鹿前鋒安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）和76人中鋒安比德（Joel Embiid）。

大部分球迷認為世界隊比美國強很多，畢竟後3名球員包辦NBA近5季年度MVP，甚至有網友開酸，「美國先戰勝德國或塞爾維亞，再來談世界」、「美國隊開打前就有人會受傷」。有少部分球迷認為柯瑞和詹姆斯的組合無人能擋。

此外，美國短跑名將萊爾斯（Noah Lyles）近來「NBA冠軍不等於世界冠軍」的論調，在美國男籃兵敗世界盃後再度引發討論，儘管萊爾斯因為此言論飽受不少批評，不過公鹿隊希臘球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近日錄製節目時公開支持萊爾斯，表明不會害怕因此受到批評。

字母哥以歐洲足球冠軍聯賽來舉例，「這個聯賽比NBA規模還大，也比NBA還受歡迎，但他們只會說自己是這個聯賽的冠軍，而不會說自己是世界冠軍。除非當他們贏得世界盃，對陣像是美國隊等來自全球的國家時，才會說自己是世界冠軍」。

美國隊vs世界隊。
美國隊vs世界隊。

NBA 柯瑞 字母

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