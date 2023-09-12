NBA／「每場都能贏40分」亞瑞納斯排出現役最強美國隊

詹姆斯(左)、杜蘭特(右)。 (歐新社)

美國男籃連2屆世界盃 打出慘淡戰績，教頭柯爾（Steve Kerr）日前直言現在不是1992年，世界各國籃球都在進步。「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）不認同這說法，他認為派出一線球星，每場都能贏40分。

亞瑞納斯不滿地說，「請教練和媒體停止這種愚蠢說法，我們不如1992年的地方就是智慧。我們必須意識到，1992年派出那支球隊向世界證明『我們是統治者』。」

亞瑞納斯指出，1992年美國夢幻隊12名球員中，有9人入選NBA年度最佳陣容；今年世界盃名單1個最佳陣容球員都沒有。亞瑞納斯說，「派出我們最強12人，我向你們保證，每場都能贏40分。」

亞瑞納斯也選出自己心目中的美國夢幻隊，先發球員為柯瑞 （Stephen Curry）、布克（Devin Booker）、杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James）及戴維斯（Anthony Davis）。

替補陣容為厄文 （Kyrie Irving）、里拉德（Damian Lillard）、泰托姆（Jayson Tatum）、雷納德（Kawhi Leonard)）和巴特勒（Jimmy Butler）。第11、12人將從喬治（Paul George）、威廉森（Zion Williamson）、莫蘭特（Ja Morant）、阿德巴約（Bam Adebayo）、布朗（Jaylen Brown）和楊恩（Trae Young）當中選出。