NBA／上季打出生涯年 火箭後衛波特涉毆打女友遭逮

火箭後衛波特遭到逮捕。（美聯社）

多家媒體報導，上季打出生涯年的美國職籃NBA休士頓 火箭後衛波特 （Kevin Porter Jr.），今天凌晨涉嫌在飯店襲擊並勒了一名女性而遭到逮捕。

警方消息來源告訴美國廣播公司新聞網（ABC News）、「紐約郵報」（New York Post）、「休士頓紀事報」（Houston Chronicle），波特被鎖在飯店的房門外，而在飯店保全協助他進房後，他攻擊了打過美國女子職籃WNBA的女友。

根據報導，遭攻擊的女性已被證實是德雷奇克（Kysre Gondrezick），她因頸部疼痛和臉部有割傷被送往醫院，波特則是遭到拘留。

他們兩人稍早還一起出席時裝周的活動。

23歲的波特是於2019年選秀會中，在首輪被選上的球員，他在克里夫蘭騎士打了一季後，2021年1月被交易到火箭。

火箭在聲明中說：「我們正在蒐集有關波特涉入事件的資訊。」

一名NBA發言人告訴美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）和美國知名運動媒體ESPN，聯盟已經看到這些報導，目前正與火箭聯繫當中，並會蒐集更多資訊。

波特上季打出生涯年，每戰平均可獲19.2分、5.3籃板、1.4抄截，3項數據都是生涯最佳紀錄，每場比賽還能送出5.7次助攻。