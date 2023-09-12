我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

欲推彈劾拜登 共和黨極右派：麥卡錫敢擋路 官位恐不保

NBA／詹皇組團救美國隊 傳招柯瑞、KD等巨星打巴黎奧運

聯合新聞網／即時報導
傳出湖人隊巨星詹姆斯招募多位聯盟頂級巨星參加明年巴黎奧運。（路透）
傳出湖人隊巨星詹姆斯招募多位聯盟頂級巨星參加明年巴黎奧運。（路透）

美國男籃今年世界盃爭冠再度失利，季軍戰又輸給加拿大，表現受外界批評。傳出湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）決定不在袖手旁觀，招募多位聯盟頂級巨星參加明年巴黎奧運，包含柯瑞（Stephen Curry）及杜蘭特（Kevin Durant），名單可說是一時之選。

美國隊連2屆沒在世界盃奪牌，東京奧運則靠杜蘭特超神發揮才辛苦奪金，美國籃球先前的統治力已不存在。據《The Athletic》報導，詹姆斯不只決定參戰，還聯絡多位巨星，包含柯瑞、杜蘭特、湖人當家中鋒戴維斯（Anthony Davis）、塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）、勇士防守悍將格林（Draymond Green）。

另外，太陽「奪命書生」布克（Devin Booker）、里拉德（Damian Lillard）、國王主控福克斯（De'Aaron Fox）及獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）都認真考慮參戰。

詹姆斯年底就要滿39歲，他上次披上美國隊戰袍是2012年倫敦奧運，生涯有2面金牌1面銅牌。柯瑞屆時36歲，生涯從未參加過奧運。杜蘭特將滿35歲，生涯拿過3面奧運金牌，其中東京奧運率隊摘金，還奪下MVP。

根據ESPN報導，明年將滿39歲的控衛保羅（Chris Paul）也有意參戰，美國男籃正積極招募MVP中鋒安比德（Joel Embiid）入隊，但尚未獲得承諾。

東京奧運 柯瑞 世界盃

上一則

NBA／富比世公布2023年球隊市值 勇士超車尼克排第1

延伸閱讀

NBA／施羅德率德國世界盃奪冠 詹姆斯賀前隊友：太厲害

NBA／施羅德率德國世界盃奪冠 詹姆斯賀前隊友：太厲害
NBA／目睹「最強高中生」佛雷格打球 柯瑞：節奏很特別

NBA／目睹「最強高中生」佛雷格打球 柯瑞：節奏很特別
NBA／湖人泡泡冠軍不純？詹皇經紀人：柯瑞奪冠就不會被質疑

NBA／湖人泡泡冠軍不純？詹皇經紀人：柯瑞奪冠就不會被質疑
NBA／效仿詹姆斯打超過20年？柯瑞不多想：至少還不會去打高爾夫

NBA／效仿詹姆斯打超過20年？柯瑞不多想：至少還不會去打高爾夫

熱門新聞

籃球／44歲退休選手1分鐘內投進33顆三分球 創世界紀錄

2023-09-09 07:57
立陶宛擊敗美國後，下一場慘敗塞爾維亞。(歐新社)

男籃世界盃／擊敗美國隊魔咒 立陶宛成最新受害者

2023-09-06 22:29
世界盃男籃奪冠呼聲極高的美國隊（圖）儘管在16強最後一場敗給立陶宛落入分組第2，但似乎因禍得福8強首戰義大利，很有機會過關。(Getty Images)

男籃世界盃／輸球卻因禍得福？美國8強戰義大利有望輕鬆過關

2023-09-04 05:35
德國網球好手澤瑞夫。（歐新社）

美網／澤瑞夫被觀眾以希特勒鬧場停賽 保安勸離鬧事者全場叫好

2023-09-05 09:00
中國隊在與菲律賓的比賽後。（新華社）

男籃世界盃／中國隊潰敗無緣奧運 中媒嘆：急功近利致一代不如一代

2023-09-04 04:15
加拿大亞歷山大(2號)進攻。 （取材自FIBA官網）

男籃世界盃／雙星聯手轟70分 加拿大延長賽退美國奪隊史最佳銅牌

2023-09-10 07:07

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

何時吃晚餐對身體最好？專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬