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男籃世界盃／施羅德獲大會MVP 吐槽德國電視台不播籃球

聯合新聞網／ 即時報導
施羅德(中)榮膺世界盃MVP。(美聯社)
施羅德(中)榮膺世界盃MVP。(美聯社)

施羅德（Dennis Schroder）在2023年世界盃男籃賽金牌戰攻下28分，率德國奪下隊史首金並榮膺大會MVP。他賽後也吐槽德國電視台都不轉播籃球賽，希望這場比賽後能獲得尊重。

籃球在德國關注度遠低於足球，施羅德賽後表示，「最初我們以為所有德國隊比賽都會在電視播出，但事實上只有冠軍戰是直播。籃球是偉大的運動，我希望過去2年的成就，可讓我們獲得尊重，每場德國隊比賽都出現在電視上。」

「10年前我加入國家隊時，我們雖有諾維茨基（Dirk Nowitzki），但沒有人知道球隊還有誰。現在我們到日本和菲律賓，球迷認識我們，希望在我們國家也能獲得這種尊重。」施羅德說。

施羅德坦言因為自己打控衛，偶像不是諾維茨基，不過他也說，「諾維茨基是史上最強大前鋒之一，他改變籃球比賽，且拿過NBA冠軍，場外是很酷的人。2015年和他一起打世界盃真的很棒，但沒團隊合作，我們不可能完成這一切，所以要向所有人致敬。」

施羅德休賽季和暴龍隊簽下2年2600萬美元合約，由於暴龍原本的先發控衛范弗利特（Fred VanVleet）轉戰火箭隊，施羅德有望成為球隊新賽季主控。

德國 世界盃 足球

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