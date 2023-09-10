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男籃世界盃／逆轉三分彈宰義大利 斯洛維尼亞獲第7名

體育新聞組／綜合報導
唐西奇（右）的傳球，助隊友投進逆轉致勝三分彈。（路透）
唐西奇（右）的傳球，助隊友投進逆轉致勝三分彈。（路透）

世界盃男籃進入尾聲，義大利和斯洛維尼亞9日進行第7名之爭，斯洛維尼亞靠著塞巴斯奇終場前40秒的逆轉三分球命中奠定勝基，終場就以89：85擊敗義大利。

義大利和斯洛維尼亞之戰的上半場雙方互有拉鋸，半場結束斯洛維尼亞僅以42比41取得領先；不過第3節斯洛維尼亞逐漸將比分拉開，最多取得65：50的全場最大15分領先。

儘管斯洛維尼亞前3節結束握有10分領先，不過義大利在第4節加強禁區攻勢，終場前2分13秒以78：83落後時，拉出一波7比0的攻勢，反以85：83超前。

幸好在最後的40秒斯洛維尼亞的塞巴斯奇（Jacob Cebasek）在接獲唐西奇（Luka Doncic）的傳球後投進逆轉致勝三分彈，而下一波義大利進攻以失誤作收，雙方勝負立判。

斯洛維尼亞全隊以45%的命中率投進13記三分球，前幾場都表現不理想的NBA達拉斯獨行俠球星唐西奇終於恢復水準，全場砍進29分、10籃板、8助攻，不過也發生了9次失誤。

義大利全隊有4人得分達兩位數，其中以斯皮蘇（Marco Spissu）的22分表現最出色。

義大利 世界盃 NBA

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