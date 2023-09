三分球投射功力聞名全球的金州勇士 隊的柯瑞 (Stephen Curry)看過來!44歲美國男子普萊爾(Jason Pryor)在1分鐘內投進33顆三分球,締造新的金氏世界紀錄。原紀錄31顆創於2019年,Anthony Miracola是保持人。

籃球場上三分球距離籃框為7.23公尺。普萊爾今年4月創下30秒內投進18顆三分球的世界紀錄。

2001-02球季,他就讀Longwood大學時,三分球出手命中率有四成。可惜因為腳踝嚴重扭傷,與最高殿堂NBA 無緣,去歐洲打過6支球隊,目前是籃球隊教練。

New record: Most basketball three pointers in one minute - 33 by Jason Pryor 🏀 pic.twitter.com/43nVtpnaFo