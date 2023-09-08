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NBA／布魯克斯自認世界最佳防守球員 盼當火箭小將導師

聯合新聞網／即時報導
布魯克斯(右)6日在比賽中防守唐西奇(左)。(Getty Images)
布魯克斯(右)6日在比賽中防守唐西奇(左)。(Getty Images)

加拿大男籃闖進本屆世界盃四強，創隊史最佳戰績。布魯克斯（Dillon Brooks）在攻防兩端的優異表現相當重要，他稍早受訪時表示，自己是世界上最佳防守者。

加拿大今年8強戰擊敗斯洛維尼亞，布魯克斯比賽中負責防守對方主將唐西奇（Luka Doncic）。唐西奇賽後談到布魯克斯時說，「很多人不喜歡他，但我尊重他做的一切，他做得很好。」

布魯克斯不只獲得唐西奇稱讚，也獲得教練及隊友支持，他接受「Yahoo! Sports」訪問時被問到：「是否自認是世界盃最佳防守球員？」布魯克斯稱自己在世界盃、全世界及NBA都是最佳防守球員，他強調，「我覺得我能用籃球智商、身體素質和紀律性，展現各種類型的防守。」

火箭隊今年開出四年8000萬美元合約網羅布魯克斯，許多球迷認為太溢價，但布魯克斯相信自己能帶給球隊很多幫助，「我可以教年輕人，火箭是一支優秀的進攻球隊，但他們需在防守端投入更多。」

布魯克斯上季效力灰熊隊三分球命中率僅32.6%，季後賽更下降到23.8%。本屆世界盃場均11分2.7籃板2.5助攻1.3抄截，三分命中率高達55.6%。加拿大將在今天上午4時45分對決塞爾維亞，爭取決賽門票。

世界盃 加拿大 季後賽

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