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男籃世界盃／德國、塞爾維亞 搶下奧運門票

體育新聞組／綜合報導
德國隊拿到巴黎奧運門票。（路透）
德國隊拿到巴黎奧運門票。（路透）

世界盃男籃賽4強8日展開，加拿大先對決塞爾維亞，接著美國出戰德國，本屆世界盃提供的7張巴黎奧運門票已全部發出。

巴黎奧運男籃項目有12隊，地主法國占1席。7席由世界盃排名決定，歐洲和美洲各2席，大洋洲、亞洲及非洲各1席。明年會舉辦24搶4資格賽，產出最後4隊。

8強有6隊來自歐洲，但只有德國和塞爾維亞進入4強，因此這2國都拿到門票，美洲由美國和加拿大取得，剩下3張發給大洋洲的澳洲、亞洲的日本及非洲的南蘇丹。

在世界盃5-8排名賽中，拉脫維亞首戰遭遇強敵義大利，在格拉祖列斯（Andrejs Grazulis）全場猛轟28分領軍下，以87：82擊敗義大利，有機會爭奪本屆賽事第5名。

今年首度站上世界盃舞台就扮演大黑馬的拉脫維亞，在分組賽相繼擊敗法國與衛冕軍西班牙，挺進到8強賽。

儘管在8強賽不敵德國後無緣繼續前進，不過在排名賽碰上強敵義大利，拉脫維亞首節在義大利達托梅（Luigi Datome）、梅利（Nicolo Melli）輪番轟炸下，一度陷入雙位數落後劣勢。

但第二節拉脫維亞外線砲火全開，打出28：16的攻勢逆轉戰局，儘管第三、四節義大利數次將比分追近，但格拉祖列斯倒數24秒的三分冷箭命中也澆了義大利一桶冷水，最終拉脫維亞就以5分差距勝出，將與立陶宛與斯洛維尼亞之戰的勝隊爭奪第5名。

義大利 世界盃 巴黎奧運

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