男籃世界盃／美國灌籃秀 大贏義大利37分晉4強

美國隊布里斯吉攻下24分表現最佳。（Getty Images）

世界盃男籃8強賽在塞爾維亞搶下首張4強門票後，第二場比賽由美國出戰義大利 ，美國隊5日在布里吉斯（Mikal Bridges）進帳24分的情況下，最終以100：63大勝義大利，接下來4強賽將與德國 和拉脫維亞之戰勝者爭奪冠軍賽門票。

在16強分組賽最後一戰不敵立陶宛吞下首敗後，美國今天8強賽面對義大利卻打出精彩一戰，儘管開賽不到3分鐘球隊禁區大將傑克森（Jaren Jackson Jr.）就吞下2次犯規，不過美國充分發揮快速攻守轉換的優勢，頻頻發動快攻，並靠著優異的導傳找到外線出手空檔，光是在上半場就砍進7顆三分球。

而第二節倒數1分鐘，美國替補後衛里夫斯還上演一次精采的雙手補灌，幫助美國隊將領先優勢擴大到24分，上半場打完美國也以46：24大幅領先，其中布里吉斯（Mikal Bridges）一人就貢獻了14分。

下半場美國隊將領先差距愈拉愈開，球員在場上也打得秀味十足，包括擁有美國與義大利雙重國籍的魔術狀元郎，在第三節末段還與哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）攜手完成一次胯下傳球空中接力爆扣，而第四節初哈利伯頓還連續砍進三分球，幫助美國隊取得近40分的領先優勢，最終也以37分差距搶下4強門票。

美國以布里斯吉攻下24分表現最佳，哈利伯頓則有18分進帳，里夫斯拿下12分4籃板3助攻。