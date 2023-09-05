美國全員出擊 世界盃男籃痛宰義大利晉級4強

美國隊以100比63痛宰義大利，搶下世界盃男籃第2張4強門票。(歐新社)

今天進行的第2場8強賽事，奪冠呼聲極高的美國男籃，今天11人有得分進帳，包括布里吉斯攻下全隊最高的24分帶領下，以100比63痛宰義大利 ，搶下第2張4強門票。

美國男籃在16強最後一戰敗給立陶宛卻因此因禍得福，8強面對義大利把氣都出在對手身上，開賽第一節就取得24比14的領先，第2節義大利單節僅投進4球，讓美國隊上半場結束就取得46比24絕對領先。

第3節美國隊依舊維持高檔命中率，比賽中段就拉開超過30分的差距，讓比賽早早進入垃圾時間，美國隊在第4節最多領先達41分，讓比賽毫無懸念。

面對義大利，美國男籃籃板數以51比33佔盡優勢，讓他們能打出擅長的攻守轉換，全場快攻得分以30比13遙遙領先對手，板凳得分也以57比20領先。

美國隊上場的12人有11人有得分進帳，其中以效力於NBA布魯克林籃網的布里吉斯（Mikal Bridges）的24分最高，效力於沙加緬度國王的哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）僅上場19分鐘就攻下18分。

至於義大利則以豐泰奇歐（Simone Fontecchio）的18分為全隊最高。晉級4強的美國隊，接下來將對上德國 和拉脫維亞之間的勝隊。

影片來源：YouTube FIBA