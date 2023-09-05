男籃世界盃／不知已奪奧運門票 里夫斯：8強要更專注

美國男籃後衛里夫斯。（路透）

美國男籃儘管在日前的16強分組賽最後一戰不敵立陶宛 ，吞下本屆賽事首敗，仍挺進8強並取得巴黎奧運 參賽門票，今晚將在8強賽迎戰強敵義大利 ，後衛里夫斯（Austin Reaves）強調，球隊必須在40分鐘都保持高水平的演出，更不能出現慢熱的狀況，因為接下來都是一戰定生死的賽事。

世界盃男籃展開8強淘汰賽，美國日前以6分差距不敵立陶宛，不影響晉級8強資格，並且確定與加拿大一同取得美洲區的兩張巴黎奧運參賽門票。

對於已經完成爭奪奧運門票的階段性任務，後衛里夫斯坦言其實並未將注意力放在這件事上，「我們在周日就取得資格了？我真不知道這件事，我只對輸球感到沮喪，能聽到這個好消息感覺還算不錯，那是我們世界盃的目標之一，很開心我們成功了，但也代表我們必須更專注在接下來的賽事。」

美國將在8強賽遭遇狀況漸入佳境的義大利，在輸球就將落入排名賽的情況下，里夫斯強調全隊必須保持百分之百的專注，「我們必須在40分鐘的比賽中都保持高水平，也不能慢熱，更不能在某些時段沒有全力以赴，接下來都是定生死的賽事，在場上的每個人都必須專注，朝著贏球的目標努力。」

美國總教練柯爾（Steve Kerr）也說：「我們很幸運，輸給立陶宛但不影響我們的目標，那就是贏得金牌，這對我們來說是一場很棒的比賽，有一些很棒的球隊需要保持連續性並瞭解他們需要執行些什麼，而我們則是需要努力的學習並打得更努力。」