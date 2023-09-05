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男籃世界盃／德國8強迎戰拉脫維亞 上演前老闆對決球員

記者劉肇育／即時報導
以黑馬之姿首闖世界盃就打進8強賽的拉脫維亞，將出戰本屆5戰全勝的德國。（Getty Images）
以黑馬之姿首闖世界盃就打進8強賽的拉脫維亞，將出戰本屆5戰全勝的德國。（Getty Images）

世界盃男籃8強賽將點燃戰火，以黑馬之姿首闖世界盃就打進8強賽的拉脫維亞，出戰本屆5戰全勝的德國，對於拉脫維亞本屆帶來的驚喜之旅，效力雷霆的前鋒伯坦斯（Davis Bertans）直言，他們將不會是承受壓力的一方。

拉脫維亞今年首度登上世界盃舞台就帶給球迷連連驚喜，包括在預賽擊敗強敵法國，讓他們無緣晉級16強賽，16強分組賽又接連擊敗衛冕軍西班牙和巴西，前5場賽事打出4勝1敗佳績挺進8強賽，成為本屆賽事的最大黑馬。

不過8強賽拉脫維亞也將再度面臨考驗，將碰上至今5戰全勝的德國；過去兩屆世界盃參賽都無緣16強的德國，曾在2002年闖進到4強賽並拿下銅牌，創下隊史最佳成績，今年挺進8強賽後，將有機會再次挑戰頒獎台，甚至改寫隊史紀錄。

德國與拉脫維亞本次交手，兩隊主力後衛施羅德（Dennis Schroder）與查加爾斯（Arturs Zagars）間的對決也成為焦點，查加爾斯過去曾效力於德國帕托馬斯布倫斯維克籃球俱樂部，施羅德正是該支球隊的老闆，這也將形成查加爾斯與前老闆施羅德正面交鋒。

談到與拉脫維亞的對決，德國主帥赫柏特（Gordon Herbert）說：「這是一個很大的驚喜，他們打得非常好，他們擊敗了法國和西班牙那些優秀的球隊，所以你必須給予他們完全的尊重。」

拉脫維亞前鋒伯坦斯說：「我們不是承受壓力的那一方，其實除了對陣黎巴嫩的比賽外，我們都沒有感受到壓力，這不意味著我們會停止戰鬥，也將會抱持著相同的心態繼續想辦法贏得每一場比賽。」

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