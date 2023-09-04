男籃世界盃／塞爾維亞前鋒遭對手「肘擊」失血嚴重 手術摘掉1顆腎臟

206公分的南蘇丹隊前鋒努尼奧莫特（Nuni Omot）上周在面對塞爾維亞時「出肘」，造成西馬尼奇（左）失去一顆腎臟。 (路透)

塞爾維亞隊雖取得男籃世界盃 8強，但前鋒西馬尼奇（Borisa Simanic）卻躺進馬尼拉醫院，他上周第一階段分組最終戰面對南蘇丹隊時遭「肘擊」，出現失血情形，更進行手術，因此失去一顆腎臟。

球場意外發生在上周三的賽事，比賽只剩不到2分鐘時，西馬尼奇遭南蘇丹前鋒努尼奧莫特（Nuni Omot）手肘擊中腹部，當下他就明顯不適，一度蹲在場中，賽後就被送到馬尼拉的醫院，當晚進行手術。

塞爾維亞總教練佩希奇（Svetislav Pesic）之後表示，西馬尼奇失血嚴重，且要找到合適的輸血並不容易。塞爾維亞籃球協會（KSS）雖宣布，西馬尼奇所有器官都獲得保留，但情形並不如一開始樂觀。

先有報導指出，西馬尼奇失去其中一顆腎臟，KSS之後也證實這項消息，西馬尼奇第一次術後出現複雜狀況，昨天再度進行手術。

西馬尼奇的世界盃提前結束已是定局，是否影響未來職業生涯仍是未知數。

「出肘」的努尼奧莫特上周出戰菲律賓隊後曾被問到這次球場意外，他表達歉意，但強調並非故意，自己打球並不「髒」，會持續為西馬尼奇祈禱。