我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

男籃世界盃／美國首吞敗、西班牙遭淘汰 8強出爐

體育新聞組／綜合報導
立陶宛在世界盃男籃16強分組賽擊敗美國。八強全部出爐。(Getty Images)
立陶宛在世界盃男籃16強分組賽擊敗美國。八強全部出爐。(Getty Images)

美國和立陶宛世界盃男籃16強分組賽的龍頭之爭，立陶宛靠7人得分雙位數，以及全隊以56%的三分球命中率飆進14顆，終場以110比104擊敗美國，而8強球隊也全數出爐。

世界盃男籃賽事16強分組賽全部結束，分別由義大利、塞爾維亞、立陶宛、美國、德國、斯洛維尼亞、拉脫維亞、加拿大等國家晉級最後的8強賽。

美國和立陶宛此役不但要力爭16強分組龍頭，兩隊賽前也都沒有吞敗。開賽後立陶宛火力全開，首節轟下31分遙遙領先美國隊的12分。

第2節美國隊雖找回命中率，但半場結束仍以37比54落後；易籃再戰後，美國隊靠著強勢的壓迫防守頻頻打出轉換快攻，於前5分鐘拉出15比2攻勢，將差距縮小到4分差，但隨後穩住陣腳的立陶宛靠著禁區優勢在前3節結束仍取得6分領先。

最後一節美國隊早早就陷入團隊犯規的麻煩，屢屢送立陶宛上罰球線，加上立陶宛多次投進高難度的三分球澆熄美國隊追分氣焰，最終還是讓立陶宛收下勝利。

本屆世界盃開打前美國隊身材偏矮就被視為致命缺點，此役對上人高馬大的歐陸傳統強隊立陶宛，在籃板球就以27比43吃癟，2波進攻得分更以2比17大幅落後對手。

美國隊以愛德華茲（Anthony Edwards）攻下全場最高35分表現最佳；立陶宛打出絕妙的團隊籃球，以卡瑞尼奧斯卡斯（Vaidas Kariniauskas）的15分最高。

其他場賽事方面，德國靠著施洛德（Dennis Schroder）24分的帶領下，以100比71擊敗斯洛維尼亞，塞爾維亞以112比79大勝多明尼加，尋求衛冕的西班牙以85比88不敵加拿大慘遭淘汰、無緣8強。

立陶宛 世界盃 德國

上一則

MLB／大谷21次敬遠 創單季新高 運動家封鎖天使奏效

延伸閱讀

洪曉蕾西班牙插管留後遺症 天價醫療費用曝光

洪曉蕾西班牙插管留後遺症 天價醫療費用曝光
立陶宛轟垮美國、西班牙遭淘汰 世界盃男籃8強出爐

立陶宛轟垮美國、西班牙遭淘汰 世界盃男籃8強出爐
男籃世界盃／美國首敗 立陶宛前9次外線出手都命中

男籃世界盃／美國首敗 立陶宛前9次外線出手都命中
抗議強吻事件西國女足罷賽 西班牙總理：給世界上一課

抗議強吻事件西國女足罷賽 西班牙總理：給世界上一課

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
高芙逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德。(美聯社)

美網／高芙怒罵對手逆轉勝 下輪戰16歲俄羅斯神童

2023-08-29 00:00
梅西領軍的邁阿密國際將於9月3日對決去年冠軍洛杉磯足球俱樂部。（Getty Images）

梅西率邁阿密國際對決去年冠軍 成MLS史上最貴比賽

2023-09-01 10:55
南蘇丹16歲中鋒馬魯阿奇表示備受矚目。（美聯社）

男籃世界盃／擊敗中國 南蘇丹16歲小將寫歷史、已獲美大學關注

2023-08-29 07:37
巴克利(右)認為美國隊若在世界盃輸球反而能推動籃球發展。(Getty Images)

男籃世界盃／美國若錯失金牌 巴克利：這樣反而很棒

2023-08-27 21:21
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美