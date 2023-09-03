男籃世界盃／美國隊首敗 立陶宛「有高人指點」向里夫斯噴垃圾話

立陶宛隊卡里尼亞斯卡斯（左二）在比賽中與美國隊里夫斯（左三）噴垃圾話。(歐新社)

立陶宛 隊以110：104擊敗美國隊，迎接2004年奧運 後的對戰首勝，攻下全隊最高分的卡里尼亞斯卡斯（Vaidas Kariniauskas）還透露，比賽中有和里夫斯（Austin Reaves）噴「垃圾話」，且是里夫斯哥哥大里夫斯（Spencer Reaves）給的建議。

攻下15分的卡里尼亞斯卡斯，多次單打里夫斯得手，第四節還有製造里夫斯犯規的「3分打」演出，但他強調無關無個人，都是比賽的一部分，且自己曾和里夫斯哥哥打過球，「所以我比賽前和他（大里夫斯）聊過，他說『給他（里夫斯）些垃圾話』，所以我照做了。」

立陶宛前一度在世界級單項錦標賽擊敗美國已要回溯到1998年的世錦賽，最近一次交手奪勝也是要回溯到2004年雅典奧運，29歲的卡里尼亞斯卡斯說，今年世界盃的勝利意義重大，「對我們國家來說，贏下美國很重要，大概19年前也發生過。我看了那場比賽大概20到25次了，現在換我們做到了，這很瘋狂，但我們必須冷靜下來。」

19年前的立陶宛對戰美國的勝利是雅典奧運分組賽，當時是由傳奇球星賈斯科維修斯（Sarunas Jasikevicius）領軍，不過雖打下分組全勝，立陶宛4強賽先不敵義大利 隊，銅牌戰再和美國碰頭敗陣，無緣頒獎台。

今年世界盃再以全勝戰績進入8強單淘汰賽，立陶宛將和塞爾維亞隊爭4強門票；美國連敗雖告終仍以分組第二晉級，將和義大利隊搶另張4強資格。