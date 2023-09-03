男籃世界盃／官媒盤點中國隊：最差戰績、巨大差距

中國隊主教練喬爾傑維奇（左六）在訓練後指導球員。（新華社）

隨著菲律賓隊前鋒拉莫斯終場哨音響起之前的補籃命中，中國男籃最終以21分的巨大差距不敵同為亞洲球隊的菲律賓隊，以一勝四負、排名第29位的成績結束了2023年籃球世界盃 之旅。

第29名是中國男籃參加籃球世界盃（世錦賽）的歷史最差戰績，縱觀這五場比賽，中國隊在面對歐洲、美洲，甚至非洲、亞洲的強隊時，都大比分敗北，差距顯而易見。進攻強點不多、體能儲備不足、籃板保護不夠等短板，都在更壯、更快、更準的對手面前被放大。

又一次世界大賽，又一次失望敗北。中國男籃需有效提升自身實力，方能在打法不斷迭代的世界籃球舞台上占有一席之地。

一勝四負 差距明顯

中國隊在小組賽中的對手分別是塞爾維亞隊、南蘇丹隊和波多黎各隊。

面對塞爾維亞隊，中國隊從一開場就陷入被動，第四節末段更是被對手打出一波18:0的進攻高潮，最終遭遇一場42分的慘敗。

對陣世界盃新軍南蘇丹隊，雖然上半場僅落後對方4分，但下半場未能頂住對手狂風暴雨 般的三分球，最終以20分之差落敗，全場被對方投進15個三分球。

中國隊球員李凱爾（中）進行投籃訓練。（新華社）

面對美洲勁旅波多黎各隊，在對方並未派出全部主力陣容的情況下，中國隊全場被壓制，以18分之差敗北。

17-32名排位賽首戰，面對外線投射能力不足的安哥拉隊，中國隊在防守端成功限制住對手，以7分優勢取勝。

末戰面對東道主菲律賓隊，中國隊在第三節被對手打出一波14:0的攻擊波，對方主將克拉克森該節獨得24分；中國隊最終以21分之差落敗。

從這五場比賽來看，中國隊只有在與塞爾維亞隊一戰中與對手籃板球數持平，其餘比賽籃板球均不及對手；末戰對菲律賓隊，中國隊的籃板球更是比對手少了15個。在所有32支隊伍中，中國隊31個的場均籃板球數排在倒數第二位，僅略高於黎巴嫩隊。

進攻方面，中國隊在三分線外115次出手，命中36球，命中率為31.3%，而小組賽對手波多黎各隊、南蘇丹隊的三分球命中率分別為38.2%和40.7%。

從數據上看，目前這支中國隊內線不夠強，外線不夠準，中國男籃已經被世界籃球拉開了距離。

李凱爾成攻防核心 仍缺強力得分點

今年7月末剛剛獲得中國國籍的李凱爾成為中國男籃本屆世界盃上的攻防核心。進攻端，他拿到了全隊最高的場均13分；防守端，他摘下全隊最高的場均5.6個籃板；組織串聯方面，他貢獻了全隊第二高的每場3.4次助攻；與此同時，他32.1分鐘的出場時間也為全隊最高。綜合來看，李凱爾是這支中國男籃攻防兩端最倚仗的核心球員。

然而，李凱爾與球隊的磨合仍然需要時間，從美職籃（NBA）的賽場轉戰到國際籃聯的賽場，他對比賽規則、比賽風格、隊友、對手都還需要一個認知的過程，短短一個多月，完成這些難度的確相當大。

中國隊主教練喬爾傑維奇在訓練結束後。（新華社）

中國隊本屆世界盃上場均得分上雙的球員僅有兩人，除李凱爾外，另一名球員是趙睿。趙睿在多場比賽中成為中國隊在外線的主攻點。對陣塞爾維亞隊的首戰，在李凱爾發揮不佳的情況下，趙睿扛起了進攻大旗，拿到全隊最高的17分。除了對陣安哥拉隊的比賽之外，趙睿在其餘四場比賽中得分全部上雙。

此外，胡金秋和胡明軒的場均得分分別為9.3分和9分，周琦的場均得分為8.4分。

整體上看，中國男籃目前沒有一個強力的得分點。在體力下降、對方防守強度增加等情況下，中國隊屢次陷入進攻啞火狀態。在負於對手的四場比賽中，中國隊都被對手打出過致命的得分高潮。對方火力全開的時段，中國隊並未能及時在自己的進攻回合予以有效回應。

中國隊如要繼續在世界舞台上有所作為，就必須培養出更多的進攻強點，這樣才能有資本參與競爭。

提升自我 追趕潮流

在大比分輸給菲律賓隊後，趙睿說：「說實話，我們聯賽的強度跟這個強度真是比不了。在場上面對強隊，面對這些實力很強的對手，那種感覺肯定是不一樣的。尤其是面對他們那些防守壓迫，怎麼樣去選擇、去處理球，我覺得這些東西還是有差距的，我們得考慮怎麼樣才能去提高這一塊。」

中國隊主教練喬爾傑維奇也表示，本次世界盃之旅暴露出了年輕球員稚嫩且缺乏經驗的問題。「隊里很多球員都是第一次參加這樣級別的比賽，我認為他們會認識到這樣的比賽會有多激烈，對球員的要求有多高。」喬爾傑維奇說，「要學會在比賽的任何一刻都保持頭腦清醒。」

本屆賽事，日本隊先後戰勝了歐洲的芬蘭隊、美洲的委內瑞拉隊和非洲的佛得角隊，以三勝兩負的戰績獲得了亞洲區的奧運 參賽資格。對於中國隊來說，如想要再出現在奧運賽場上，就必須把目標定在戰勝歐洲、美洲、非洲強隊上面。

對於未來，趙睿坦言，「如果自己想打奧運的話，就應該平時練得更多，練得更刻苦」；對於中國男籃來說，除了提高自身，努力去獲得與歐美強隊抗衡的能力，別無捷徑。