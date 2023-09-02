男籃世界盃／中國輸菲律賓21分 本屆1勝4負 無緣巴黎奧運

中國男籃2日不敵菲律賓，本屆世界盃的戰績1勝4負。(Getty Images)

在2日進行的2023年籃球世界盃 17-32名排位賽最後一輪中，中國男籃以75：96不敵東道主菲律賓隊，以1勝4負的戰績結束了本次籃球世界盃之旅，無緣巴黎奧運 。

中國男籃本屆世界盃的戰績1勝4負。李凱爾得到17分9個籃板5次助攻。

本場比賽中國隊在外線出手22次，僅命中5球，籃板球上以31：46大幅度落後。菲律賓隊的當家球星克拉克森本場發揮出色，第三節個人獨得24分，全場攬下34分。

同為亞洲球隊，中國男籃與菲律賓男籃經常在各級別國際比賽中碰面，從歷史戰績來看，中國男籃以10勝5負佔據優勢。作為東道主，菲律賓隊在此前的4場世界盃比賽中全部告負，最後一場面對中國隊，菲律賓隊的取勝慾望十分強烈。當天，菲律賓阿拉內塔體育館湧入了11080名觀眾，在主場響起了山呼海嘯般的加油聲。

中國隊隊長周鵬依然身上有傷，付豪代替周鵬首發登場。菲律賓隊一開場氣勢如虹，打出了一波10：2的進攻高潮，中國隊在穩住陣腳後還給對手一個12：0的小高潮，拿回了場上優勢。首節雙方戰成16：16平手。

第二節開始後，中國隊進攻再度陷入啞火狀態，菲律賓隊趁機將比分超出。在一次對抗中，周琦受傷下場，中國隊再度陷入困局。危急時刻，李凱爾為中國隊連續取分，中國隊帶著1分的微弱優勢進入中場休息。

第三節場上形勢風雲突變，菲律賓隊的克拉克森單節命中5記三分球，率領菲律賓隊將領先優勢擴大到20分以上。末節中國隊的進攻依然未見起色，雙方分差一直保持在20分左右，中國男籃最終吞下一場21分的慘敗。

中國隊的李凱爾拿到全隊最高的17分，張鎮麟拿到13分。

中國隊球員趙睿賽後表示：「很遺憾輸掉這場比賽，相信很多中國球迷不能接受這樣的結果，我們也不太能接受，對方比我們更想贏。作為一名後衞，我沒有很好控制節奏帶動隊友，這個是我們需要總結的，要向強隊學習打正確的籃球。」

李凱爾表示，世界盃結果不理想，但中國籃球還有很大的上升空間，他願意成為幫助中國籃球前進的一員。「我想成為提升中國籃球的一部分，（比如）從高中生和高校開始，我想參與其中。」

中國隊主教練喬爾傑維奇說：「比賽輸了，球隊每個人都有責任，作為主教練，我應該負主要的責任，我們會在後面的訓練和比賽中逐步提高。」

喬爾傑維奇透露，在即將開幕的亞運會上，他仍將作為主教練帶領中國男籃進行比賽。