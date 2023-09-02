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男籃世界盃／美國4連勝晉級8強 唐西奇淘汰澳洲

記者劉肇育／綜合報導
唐西奇（中）領軍的斯洛維尼亞擊敗強敵澳洲晉級8強。（路透）
唐西奇（中）領軍的斯洛維尼亞擊敗強敵澳洲晉級8強。（路透）

世界盃男籃賽1日進行16強分組賽，其中在K組由4連勝的德國與斯洛維尼亞晉級到8強賽後，晚間J組的立陶宛在以92：67輕取希臘後，與同為4連勝的美國闖進8強；至於賽前被看好的澳洲隊，不敵唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞，確定無緣晉級。

唐西奇此役受限於對手包夾與犯規麻煩，「僅」拿下20分、7籃板、6助攻，並發生6次失誤，但托比拿下18分、12籃板、5助攻，普配利奇則有10分、3助攻，澳洲則是以吉迪和米爾斯攻下25分與17分表現最佳。

16強賽程晉級球隊，將帶著第一階段分組賽的3戰戰績進入第二階段分組賽，各隊將進行2場比賽，且不會與在第一階段就交手過的對手碰頭，4組分取前兩名的球隊晉級8強。

K組中斯洛維尼亞與德國皆為4勝0敗，已確定不會遭到後兩名、同為2勝2敗的喬治亞和澳洲超車，先拿下該組2張8強門票。至於本屆冠軍熱門澳洲雖無緣晉級，但確定取得明年巴黎奧運門票。

至於J組賽事，在美國逆轉擊敗蒙特內哥羅取得4連勝後，同樣保持不敗戰績的立陶宛，1日與希臘之戰也靠著壓倒性的團隊戰力以25分差距輕取對手，讓此分組同樣形成2隊4勝0敗、2隊2勝2敗的狀況，確定由美國與立陶宛搶下8強門票。

澳洲 立陶宛 德國

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