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男籃世界盃／日本拚奧運門票 非洲5隊恐形成大亂鬥

記者劉肇育／即時報導
日本隊只要在2日擊敗維德角隊將能自力晉級巴黎奧運。（Getty Images）
日本隊只要在2日擊敗維德角隊將能自力晉級巴黎奧運。（Getty Images）

世界盃男籃賽2日將進行17至32名排名賽最後一場賽事，不僅攸關亞洲與非洲區巴黎奧運參賽席次，各隊也必須力拚佳績來確保取得奧運資格賽參賽門票，其中日本隊只要在2日晚間擊敗維德角隊將能自力晉級巴黎奧運，至於非洲則由南蘇丹隊與埃及隊保持領先，但另外三隊也仍有機會一拚。

這次世界盃將頒出7張巴黎奧運門票，將由歐洲、美洲排名前兩名，亞洲、非洲、大洋洲排名最佳的隊伍取得，其中大洋洲的門票在日前已經確定由挺進16強賽的澳洲隊拿下，至於亞洲與非洲11支參賽球隊由於都未能進入16強賽，因此將在17至32名分組排名賽中決定門票獎落誰家。

其中在亞洲區競爭部分，日本在日前擊敗委內瑞拉後目前戰績2勝2敗，在亞洲6隊中暫居領先，不過包括1勝3敗的中國、黎巴嫩也都還保有競爭機會，不過假使日本今天能擊敗維德角，將確定取得O組龍頭，自力晉級巴黎奧運。

至於在非洲區的競爭部分，M組的南蘇丹與N組的埃及目前都以2勝2敗在分組保持領先，2日他們將分別對上安哥拉與紐西蘭，必須贏球才能確保領先優勢，至於1勝3敗的安哥拉、維德角與象牙海岸也都還有競爭的奧運門票的機會。  

此外，這次世界盃除了將發出7張奧運門票外，扣除這7隊和地主法國後，排名前16名的球隊以及非洲、美洲、亞大區排名最佳的隊伍，共計19支球隊，加上在奧運資格賽預選賽中脫穎而出的喀麥隆、巴哈馬、巴林、波蘭和克羅埃西亞，共計24隊將參加奧運資格賽最終輪，決定最後4個參賽席次獎落誰家。

巴黎奧運 世界盃 日本

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