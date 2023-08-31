NBA／朗多自曝與詹皇思考方式相同 敵人是總教練非球員

詹姆斯(左)、朗多(右)。（美聯社）

2度奪冠的控衛朗多（Rajon Rondo）近日受訪時透露，他比賽的對手不是敵方球員，而是總教練，詹姆斯（LeBron James）當年在泡泡園區跟他做相同事情。

2016-17賽季朗多效力公牛，他們只拿到東區第8戰績，季後賽 首輪面對龍頭塞爾蒂克。沒想到公牛竟在客場取得2：0領先，不過朗多後來因傷缺陣，塞爾蒂克連勝4場淘汰公牛。

朗多透露訓練時就先和隊友沙盤推演第4節戰術，那是敵方總教練史蒂文斯（Brad Stevens）沒見過的戰術。他分析多場比賽畫面，得知史蒂文斯第四節習慣圍繞湯瑪斯（Isiah Thomas）和霍福特（Al Horford）進攻。

朗多解釋，「對我來說，比賽對手不是敵方球員，我的想法是在系列賽擊敗史蒂文斯。我覺得自己有能力，也有上場比賽，所以比起教練大喊大叫，我會有更大影響力，告訴隊友他們該做的事。」

2019-20賽季朗多轉戰湖人 ，朗多揭露詹姆斯有相同思考方式，「我記得那時候是熱火和塞爾蒂克對決，比賽到關鍵時刻，詹姆斯對我說，『如果對到熱火，我來搞定史波斯特拉（Erik Spoelstra），如果對到塞爾蒂克，你去搞定史蒂文斯。』」詹姆斯過去曾被史波斯特拉執教，朗多則是曾被史蒂文斯執教。最終湖人總冠軍賽 對上熱火，成功得到總冠軍。