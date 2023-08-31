男籃世界盃／奧運門票之爭 日本機會最大、中國拉警報

日本是亞洲再世界盃小組賽唯一拿到一勝的球隊，最被看好能搶下巴黎奧運門票，圖頭號大將渡邊雄太。（Getty Images）

世界盃 男籃賽在30日16強出爐後，也開出本屆7張巴黎奧運 門票中的第1張，給大洋洲唯一晉級16強的澳洲，而剩下6張門票也將在接下來的賽程中陸續開出，其中在亞洲球隊部分，於第一階段分組賽拿下1勝的日本 也則認為擁有最高的出線機會。

今年世界盃男籃賽共將發出7張巴黎奧運參賽門票，在扣除已經取得資格的地主法國後，將由美洲、歐洲排名前2名的球隊，亞洲、非洲、大洋洲排名最佳的球隊取得，其中澳洲已經在昨天紐西蘭無緣16強賽後，確定搶下大洋洲的席次。

至於在16強分組賽階段，由於僅有歐洲10隊、美洲5隊與大洋洲1隊參賽，也代表非洲與亞洲各1席的巴黎奧運參賽席次，將在17至32名排名賽中陸續開出。

依照世界盃的排名賽規定，落入17至32排名賽的球隊，將帶著第一階段戰績分成4組競賽，在經過最後兩場分組賽後，分組第1名的球隊將排名第17至20名，分組第2名則為21至24名，以此類推，不再進行後續排名賽。

其中在亞洲球隊部分，中國與菲律賓一同分在M組，約旦與日本則分別在N組與O組，伊朗與黎巴嫩同在P組，其中在第一階段拿下今年亞洲球隊唯一1勝的日本，最後兩戰將分別對上維德角與委內瑞拉，依舊有取勝的機會，加上在亞洲6隊中分差優勢僅落後菲律賓的情況下，仍被看好有望取得亞洲球隊最佳排名，進而取得巴黎奧運門票。

至於中國不僅在第一階段苦吞3連敗，且分差為負80分，在亞洲6隊中排名第5名，這也代表他們想要取得奧運資格，最後兩戰對戰菲律賓和安哥拉將有不能輸的壓力，而菲律賓在最後兩戰則將對上南蘇丹與中國，在只要能贏一場的情況下，也有機會與日本爭奪奧運門票。