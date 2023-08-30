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男籃世界盃／中國不敵波多黎各吞3連敗 王哲林爛到上微博熱搜

體育新聞組／即時報導
王哲林面對波多黎各表現差勁遭痛批。（歐新社）
王哲林面對波多黎各表現差勁遭痛批。（歐新社）

世界盃男籃火熱進行中，30日迎來小組賽最後一天賽程，中國以89：107不敵波多黎各，吞下3連敗，無緣晉級16強。曾兩度拿下CBA最有價值球員的中鋒王哲林，因表現不佳被網友罵爆，還一度登上微博熱搜榜第一。

昨晚中國打出本屆世界盃最佳表現，第三節狂轟32分，一度將比分縮小為個位數。不過第4節王哲林表現荒腔走板，多次籃下放槍和奶油手失誤，防守端更是形同虛設，中國落後分差因此被拉開，最終敗下陣來。

效力灰狼隊的李凱爾（Kyle Anderson）本場比賽5投4中拿到9分3籃板，王哲林上場11分50秒，期間淨勝分為-20，全場6投2中攻下4分5籃板。

現年29歲的王哲林曾在2016年NBA選秀，被灰熊隊以第57順位選中，但他仍待在CBA並打出主宰表現，成為國家隊常客，也被寄予厚望。沒想到他這次登上熱搜是因為打太差，中國網友紛紛痛批，「今晚大家都被王哲林氣瘋了」、「這就是我們的聯賽MVP，純純的笑話」、「2米多的人空籃上不進，簡直無敵」，還有人希望易建聯先別退休

中國男籃教頭喬爾傑維奇（Aleksandar Djordjevic）則為王哲林緩頰，「我認為他盡力了，他只是有幾個籃沒上進，有幾個罰球沒進，但他和其他人一樣努力了。 」

世界盃將展開17至32排名賽，中國首戰面對安哥拉。

來源：籃球MVP

世界盃 退休 微博

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